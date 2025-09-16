  1. استانها
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۳۳

آزاد سازی بیش از ۵ هزار متر مربع اراضی دولتی در شهر کرمان

کرمان- فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: ۵ هزار ۶۰۰ متر مربع از اراضی دولتی در شهر کرمان آزادسازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جلیل موقوفه ئی، گفت: در پی اخبار واصله مبنی بر تصرف اراضی ملی در یکی از نقاط محدوده شهر کرمان، مأموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام بررسی‌های لازم متوجه شدند فردی با سند سازی اقدام به تصرف بخشی از این زمین‌های دولتی کرده است.

وی افزود: ضمن هماهنگی قضائی و با همکاری کارشناسان اداره راه و شهرسازی و با اخذ استعلامات حوزه اسناد و مدارک، ۵ هزار و ۶۰۰ متر مربع زمین که کارشناسان ارزش آن را ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد کرده بودند رفع تصرف و یک متهم دخیل در این زمین خواری دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شد.

