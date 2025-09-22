  1. استانها
  2. گیلان
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۲۲

رفع تصرف اراضی ملی به ارزش ۶۳ میلیارد ریال در لاهیجان

رفع تصرف اراضی ملی به ارزش ۶۳ میلیارد ریال در لاهیجان

رشت - فرمانده انتظامی لاهیجان از رفع تصرف ۱۰۵۰ متر مربع از اراضی ملی به ارزش ۶۳ میلیارد ریالی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شریف رحیمی ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه‌ها حفاظت از منابع طبیعی و حفظ آن برای آیندگان یک وظیفه همگانی است اظهار کرد: پلیس با سودجویانی که به منابع طبیعی و ملی دست درازی کنند با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

وی در ادامه به دریافت خبری در خصوص تصرف اراضی ملی توسط فردی سودجو در یکی از روستاهای اطراف شهرستان لاهیجان و آغاز تحقیقات پلیس در این زمینه خبر داد و گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان ضمن هماهنگی قضائی به همراه کارشناسان اداره منابع طبیعی و جهاد کشاورزی به محل اعلامی اعزام شدند.

فرمانده انتظامی لاهیجان تصریح کرد: در بازدید از منطقه مورد نظر مشخص شد فردی ۱۰۵۰ متر مربع از اراضی ملی را به تصرف خود درآورده و به صورت غیرقانونی آن را به واسطه دیوار کشی، محصور کرده‌اند.

کد خبر 6597951

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها