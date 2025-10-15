رفع تصرف ۷۲۰ مترمربع از اراضی ملی در کرمانشاه

جبار ولیپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای صیانت از اراضی ملی و مقابله با پدیده زمینخواری، ۷۲۰ مترمربع از اراضی ملی در روستای باقله از توابع دهستان درودفرامان بخش مرکزی این شهرستان از دست متصرفان خارج و به بیتالمال بازگردانده شد.
وی افزود: این اقدام در پی صدور حکم قطعی قضایی و با استناد به تبصره ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، توسط تیم اجرایی متشکل از کارشناسان اداره منابع طبیعی و با همراهی فرمانده پاسگاه ویژه منابع طبیعی، سعید داورینژاد، اجرا شد.
ولیپور با تأکید بر تداوم برخورد قانونی با متصرفان اراضی ملی گفت: صیانت از عرصههای ملی و منابع طبیعی از اولویتهای اصلی این اداره است و هیچگونه چشمپوشی در برابر تجاوز به انفال عمومی وجود ندارد.
نظر شما