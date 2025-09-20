برگزاری دیدار خیریه فوتبال برای حمایت از کودکان کار و ایتام در فومن

«هامون شاد» مددکار اجتماعی و یکی از متولیان تیم فوتبال فومنگیل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دیدار خیریه فوتبال میان تیمهای فومن گیل و یادآوران با هدف پاسداشت پیشکسوتان فقید فوتبال این شهرستان و حمایت از کودکان کار و ایتام در ورزشگاه آزادی فومن برگزار شد.
وی افزود: در این مسابقه فرهنگی-ورزشی که با استقبال گسترده مردم، خانوادهها و پیشکسوتان فوتبال شهرستان فومن همراه بود، دو تیم فومنگیل و یادآوران به میدان رفتند و در حاشیه آن از تنی چند از نامداران فوتبال فومن تجلیل شد.
شاد ادامه داد: این دیدار با هدف تأمین لوازمالتحریر برای کودکان کار و ایتام، و پاسداشت یاد و خاطره نیکنامان فقید فوتبال فومن برگزار شد و بازیکنان دو تیم در اقدامی نمادین، با کولهپشتی مدرسه وارد زمین شدند و کولههای خود را به میز پویش مستقر در ورزشگاه اهدا کردند.
وی گفت: ما طی سالهای اخیر، تلاش کردیم علاوه بر فعالیتهای ورزشی، در حوزه آسیبهای اجتماعی نیز نقش مؤثری ایفا کنیم.
شاد افزود: یکی از مهمترین محورهای فعالیت اجتماعی ما، حمایت از تحصیل کودکان کار و ایتام است. به همین منظور، این دیدار خیریه در آستانه سال تحصیلی جدید برگزار شد و خوشبختانه با حمایت بینظیر مردم همراه بود.
وی با بیان اینکه این برنامه فرهنگی ورزشی توانست قدمی مؤثر در رفع دغدغه تحصیلی بیش از ۱۰۰ کودک نیازمند بردارد، تأکید کرد: امیدواریم با استمرار این نوع برنامهها، فرهنگ مسئولیتپذیری اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر در جامعه نهادینه شود.
این رویداد به میزبانی تیم فوتبال فومنگیل برگزار شد؛ تیمی که طی سالهای اخیر بهطور مستمر در حمایت از کودکان در شرایط دشوار فعال بوده است.
