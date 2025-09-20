جریمه در انتظار دو بازیکن خاطی استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الوصل امارات در چارچوب هفته نخست مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، روز چهارشنبه ۲۶ شهریور در ورزشگاه زعبیل شهر دبی به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار با نتیجه سنگین ۷ بر یک به سود نماینده امارات پایان یافت.

پس از بازگشت کاروان استقلال از امارات، آرمین سهرابیان مدافع این تیم در اظهاراتی علیه آنتونیو آدان، دروازه‌بان اسپانیایی آبی‌ها صحبت کرد و عملاً گل‌های خورده استقلال را متوجه این دروازه‌بان مشهور دانست.

همچنین در پایان تمرین روز گذشته استقلال، محمدرضا آزادی مهاجم این تیم در جمع هوادارانی که از عملکرد او و سایر بازیکنان ناراضی بودند، خرید بازیکنان خارجی و جدید استقلال را اشتباه توصیف کرد.

در همین حال خسرو حیدری، مربی تیم فوتبال استقلال، در نشست خبری پیش از دیدار با پیکان با اشاره به صحبت‌های این دو بازیکن ابراز گلایه کرد و اعلام داشت که سهرابیان و آزادی از سوی باشگاه جریمه خواهند شد.