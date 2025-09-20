  1. استانها
  مازندران
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۴۸

۱۷۴ هزار طرح اشتغال در کشور ثبت شد

ساری - معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ثبت ۱۷۴ هزار طرح اشتغال در کشور خبر داد و گفت: ۳۷ هزار طرح در مازندران به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مالک حسینی بعدازظهر شنبه در شورای برنامه ریزی استان از ثبت ۱۷۴ هزار طرح اشتغال در کشور از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون خبر داد و گفت: در استان مازندران، ۳۷ هزار و ۹۲۱ طرح در ۳۶۱ رسته شغلی ثبت شده است.

وی بر ضرورت توسعه اشتغال ویژه زنان سرپرست خانوار و شاغل در این استان تأکید کرد و افزود: برگزاری این جلسه، نخستین جلسه ملی در سطح استان، نشان‌دهنده عزم جدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان استانی برای ارتقای وضعیت اشتغال زنان است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به فعالیت ۱۱ دستگاه ملی در حوزه اشتغال و تأمین منابع مالی مشاغل خانگی، بیان کرد: در سال گذشته، حدود ۴۹ هزار فرصت شغلی در استان مازندران شناسایی و ایجاد شده که این موضوع بیانگر روند مثبت ایجاد اشتغال در استان است.

حسینی در ادامه افزود: نرخ مشارکت اقتصادی زنان در استان مازندران از میانگین کشوری بالاتر است و این امر، امیدوارکننده است. این وضعیت به ویژه برای زنان سرپرست خانوار و شاغل در استان، نقطه قوتی محسوب می‌شود که باید از آن در راستای رشد بیشتر اشتغال زنان بهره‌برداری شود.

وی همچنین بر اهمیت تخصیص منابع اعتباری به‌طور هدفمند تأکید کرد و گفت: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، منابع اعتباری اشتغال باید به صورت شهرستانی شناسایی و توزیع شود و تلاش خواهیم کرد این منابع به نیازهای زنان سرپرست خانوار و شاغل در استان مازندران اختصاص یابد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نقش سازمان‌های مختلف در توانمندسازی زنان استان، گفت: بخش عمده‌ای از اعتبارات اشتغال در حوزه مشاغل خانگی به سازمان‌هایی همچون سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، سازمان بهزیستی و بنیاد سپهر نوین اختصاص یافته است که هرکدام در فرآیند توانمندسازی زنان نقش اساسی دارند.

وی همچنین در مورد چالش‌های موجود در زمینه اشتغال، تصریح کرد: با مدیریت صحیح منابع، همکاری مؤثر دستگاه‌ها و پیگیری مستمر نمایندگان استانی، امیدواریم بتوانیم عقب‌ماندگی‌ها در زمینه اشتغال در استان مازندران را جبران کنیم.

حسینی با اشاره به نظارت بر پروژه‌های اشتغال ثبت‌شده، گفت: این نظارت از سه طریق پیامک، تماس تلفنی و بازدیدهای میدانی صورت می‌گیرد تا از کیفیت و اثربخشی برنامه‌ها اطمینان حاصل شود.

وی در پایان به تخصیص اعتبارات اشتغال در سال گذشته اشاره کرد و افزود: در سال گذشته مبلغ ۳.۵ همت اعتبار برای اشتغال استان مازندران تخصیص داده شده که از این مبلغ، ۶۹ درصد پرداخت شده است. امیدواریم با ادامه این روند، شاهد رشد و توسعه پایدار اشتغال در استان باشیم.

