توزیع ۴۶ میلیارد تومان تجهیزات بین مدارس خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هاشمی ظهر شنبه در آیین اعزام همزمان کاروان‌های تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی به مدارس با عنوان «هدیه به شهدای دانش‌آموز» که به صورت ویدئوکنفرانسی و با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، اظهار کرد: همزمان با سراسر کشور، تجهیزات آموزشی و هوشمندسازی به ارزش ۴۶ میلیارد تومان بین مدارس شهرستان‌های خراسان جنوبی توزیع می‌شود.

وی یادآور شد: از ابتدای سال تاکنون نیز تجهیزاتی به ارزش ۶۰ میلیارد تومان میان مدارس استان توزیع شده است.

هاشمی افزود: در مجموع تاکنون ۱۰۶ میلیارد تومان تجهیزات به مدارس خراسان جنوبی ارسال شده که این اقدام با تلاش‌های مدیرکل آموزش و پرورش، اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان و همچنین کمک‌های قابل تقدیر خیران فراهم شده است تا شاهد جهشی چشمگیر در حوزه علم و دانش خراسان جنوبی باشیم.

نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد: دانش‌آموزان استان بتوانند سال تحصیلی جدید را بدون دغدغه آغاز کنند.

وی همچنین بر نقش مهم رسانه‌های استان در اطلاع‌رسانی مناسب در حوزه آموزش و پرورش و تجهیز مدارس تأکید کرد.