تأکید رئیس سازمان ثبت و وزیر ارتباطات بر توسعه خدمات الکترونیکی سریع

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیداری مشترک میان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر گسترش همکاریهای دو دستگاه برای توسعه زیرساختهای فناورانه و ارائه خدمات ثبتی در بستر دیجیتال تأکید شد.
این نشست در محل سازمان ثبت برگزار شد و محور اصلی آن، بررسی راهکارهای تقویت همکاریها در حوزه فناوری و تسهیل دسترسی مردم به خدمات الکترونیکی بود.
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این دیدار با اشاره به راهبرد اصلی این سازمان در زمینه دیجیتالیسازی خدمات، اظهار داشت: تمام مأموریتهای سازمان، از جمله اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، حدنگاری، ارائه خدمات اسناد و ثبت شرکتها، باید در بستر فناوری انجام شود. هدف ما، ارائه خدمات سریع، ارزان و مطمئن به مردم است.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری نزدیک با وزارت ارتباطات افزود: امروز توسعه خدمات الکترونیکی نه تنها یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر و مطالبه جدی مردم است.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این نشست ضمن قدردانی از اقدامات فناورانه سازمان ثبت، گفت: سطح همکاری فعلی وزارت ارتباطات با سازمان ثبت در تاریخ بینظیر بوده است. سازمان ثبت در حوزه فناوری خدمات، پیشرو است و اقدامات این نهاد در کشور قابل مقایسه با هیچ دستگاه دیگری نیست.
وی افزود: با توجه به حجم گسترده مأموریتها بهویژه در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نیازمند تقویت بیشتر زیرساختها، امنیت دادهها و ارتقای سرعت و کیفیت خدمات الکترونیکی هستیم.
در جریان این جلسه، دو طرف درباره توسعه زیرساختهای فناورانه، ارتقای سطح امنیت دادهها و افزایش سرعت و کیفیت خدمات الکترونیکی بحث و تبادل نظر کردند.
در پایان بازدید، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از موزه ثبت، موزه فرهنگ و ایرانشناسی و همچنین کتابخانه تخصصی حقوق ثبت نیز بازدید به عمل آورد.
