کشف ۱۷ هزار قلم کالای غیر مجاز بهداشتی در سمنان؛ انبار پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا حافظی شامگاه شنبه در بازدید از واحدهای صنفی سمنان با بیان اینکه در پی گزارش واصله مبنی بر وجود کالای غیر بهداشتی در شهر سمنان موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت، ابراز داشت: تحقیقات از سوی معاونت غذا و دارو با همراهی دستگاه‌های مرتبط آغاز شد.

وی افزود: بررسی‌ها حاکی از آن بود که این کالاها در یک انبار واقع در یکی از شهرک‌های خدماتی اطراف شهر سمنان نگهداری می‌شود.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی سمنان بابیان اینکه با اخذ مجوزهای لازم از این انبار بازدیدهای لازم انجام گرفت، ابراز داشت: از این انبار ۱۷ هزار و ۴۰۰ کالای بهداشتی غیر مجاز کشف شد.

حافظی با بیان اینکه این کالاهای آرایشی و بهداشتی غیر مجاز و تاریخ گذشته بودند، تصریح کرد: ارزش این کالاها ۱۱ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

وی از پلمب انبار مذکور به دستور قضائی خبر داد و افزود: با خاطیان این پرونده نیز برخوردهای لازم انجام گرفته است.