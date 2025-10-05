انهدام ۱۷ هزار قلم کالای آرایشی و بهداشتی غیرمجاز در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا حافظی بعد از ظهر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان از امحا ۱۷ هزار قلم انواع کالای آرایشی و بهداشتی غیر مجاز در سمنان خبر داد و ابراز داشت: این اقدام روز گذشته در محل سایت پسماند این شهر انجام گرفت.

وی با بیان اینکه این کالاها تاریخ گذشته و غیر بهداشتی بودند، افزود: این اقلام از داخل انباری واقع در شهرک صنعتی سمنان کشف شدند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان اینکه این اقدام با رویکرد صیانت از سلامت شهروندان به انجام رسید، ابراز داشت: در این راستا با عرضه کالاهای ناسالم در حوزه تحت پوشش دانشگاه مقابله و برخورد می شود.

حافظی با تاکید بر اینکه واحدهای تولیدی، عرضه و انبارهای نگهداری محصولات آرایشی و بهداشتی مستمر پایش خواهد شد، تصریح کرد: هدف از این اقدام پیشگیری از ورود کالاهای ناسالم به چرخه مصرف و تحمیل بار اضافی درمان به خانواده ها است.

وی افزود: مصرف این اقلام باعث ایجاد حساسیت پوستی، بیماری های عفونی و مشکلات جدی تر برای سلامتی و در نهایت مرگ مصرف کننده خواهد شد لذا شهروندان موارد مشکوک را اطلاع دهند تا موضوع رسیدگی شود.