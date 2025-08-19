۲۵۰۰ قلم مکمل چاقی قاچاق از کامیون عبوری سرخه کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا حافظی عصر سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان بابیان اینکه در اقدام به موقع پلیس آگاهی سرخه یک کامیون مشکوک شناسایی و متوقف شد، ابراز داشت: در بازرسی بار این خودرو مقدار دو هزار و ۵۰۰ مکمل چاقی قاچاق کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه تمامی این کالاها به دقت مورد بررسی قرار گرفتند، افزود: همه آنها فاقد اصالت کالا و کد رهگیری بودند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی سمنان بابیان اینکه این محصولات از مسیرهای غیر قانونی و با برند اروپایی و جعلی وارد کشور می‌شوند، ابراز داشت: استفاده از آنها عوارض غیر قابل جبران بر روی فرد خواهد گذاشت.

حافظی با بیان اینکه هیچ تضمینی برای سلامت این گونه محصولات وجود ندارد، تصریح کرد: این مواد به دلیل داشتن مواد ناشناخته همراه با پیامدهای ناگوار و آسیب‌های جدی برای سلامت مصرف کنندگان خواهد بود.

وی افزود: هر گونه مکمل باید دارای پروانه ساخت و اصالت باشد و مصرف بی رویه و استفاده از قاچاق آنها به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود.