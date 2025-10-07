به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا امروز سه شنبه در دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی در سخنانی به موضع گیری در خصوص موضوع مذاکرات آتش بس در غزه پرداخت.

وزیر خارجه آمریکا در این باره با طرح ادعایی مضحک و عوام فریبانه مدعی شد: واشنگتن با راهبری رئیس جمهور ترامپ، مدیریت تلاش برای آزادی همه اسیران (اسراء صهیونیست نزد حماس) و پایان دادن به حکومت حماس در غزه را برعهده دارد.

مارکو روبیو، که کشورش برای نسل کشی فلسطینینان مظلوم در سرزمین مادری شان هرگونه امکانات و کمکی را در اختیار صهیونیست های اشغالگر گذاشته است، در ادامه مدعی شد: ما هدایت تلاش برای ترویج صلحی پایدار را بر عهده داریم که نه تنها امنیت اسرائیل، بلکه صلح و رفاه را برای نسل‌ ها در خاورمیانه (غرب آسیا) تضمین می‌ کند. در دومین سالگرد ۷ اکتبر، ما تعهد مشترک خود را با اسرائیل برای پایان دادن به رنج همه اسیران و خانواده‌ هایشان تأیید می‌کنیم.

وی در ادامه ادعا کرد: طرح رئیس جمهور ترامپ برای توقف جنگ در غزه فرصتی تاریخی برای تغییر این فصل تاریک و ایجاد پایه‌های صلح و امنیت پایدار برای همه را فراهم می‌کند!