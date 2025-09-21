اذعان رسمی ارتش رژیم صهیونیستی به زخمی شدن ۱۰ صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که صبح امروز در حادثه واژگونی یک خودروی نظامی متعلق به ارتش، ۱۰ نظامی صهیونیست زخمی شدند.

منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی پیش از این اعلام کردند که حادثه واژگونی خودروی نظامی ارتش در نزدیکی شهر غزه اتفاق افتاده است.

سخنگوی ارتش اعلام کرد که نظامیان مذکور وابسته به تیپ کفیر بودند و خودروی آنها نیز خودروی زرهی هامر بوده است.

سخنگوی ارتش جزئیات کاملی از این حادثه و علت واژگونی خودروی زرهی مذکور را بیان نکرده است. سیستم سانسور نظامی رژیم صهیونیستی کنترل کاملی بر اخبار منتشر شده از غزه در رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعمال کرده و بسیاری از این اخبار را سانسور می‌کند.