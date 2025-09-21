سعید اسماعیلی به مدال طلای جهان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان که به میزبانی شهر زاگرب کرواسی در جریان است امروز یکشنبه سعید اسماعیلی کشتی‌گیر وزن ۶۷ کیلوگرم کشورمان در فینال به مصاف حسرت جعفراف آذربایجانی رفت که این مبارزه ۲ بر یک به سود ملی پوش ایران به پایان رسید.

با این پیروزی سعید اسماعیلی نابغه کشتی فرنگی ایران که برای اولین بار حضور در مسابقات جهانی را تجربه می‌کرد به نشان خوش رنگ طلا رسید.

اسماعیلی پس از استراحت در دور اول مقابل سباستین ناد از صربستان مبارزه کرد و در پایان با پیروزی ۹ بر صفر برابر این حریف راهی مرحله بعد شد. در دور سوم به مصاف شرموخامد شریبجانوف حریف ازبکستانی خود رفت که این مبارزه با نتیجه ۸ بر یک به سود اسماعیلی به پایان رسید.