محمدمهدی کشتکار به مدال برنز رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان که به میزبانی شهر زاگرب کرواسی در جریان است، امروز یکشنبه محمدمهدی کشتکار در وزن ۶۳ کیلوگرم در اولین تجربه خود در این مسابقات، در مرحله رده بندی به مصاف حریف روس خود «سرگی امیلین» رفت که این مبارزه با نتیجه ۶ بر ۴ به سود نماینده کشورمان به پایان رسید.

کشتکار پس استراحت در دور نخست، در دور دوم به «مصاف بوشینگ هوانگ» از چین رفت که این مبارزه با نتیجه ۲ بر یک به سود نماینده کشورمان به پایان رسید. او در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف ممدوف حریف آذربایجانی که عنوان دار جهان هم است به روی تشک رفت که این مبارزه با نتیجه ۸ بر صفر به سود ملی پوش ایران به پایان رسید.