به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مهمدی، ملی‌پوش کشتی فرنگی ایران، پس از شکست در فینال مسابقات جهانی زاگرب مقابل حریف گرجستانی، به مدال نقره دست یافت. با وجود این نتیجه، پسر محجوب کشتی ایران نشان داد که غیرت و تلاش بی‌وقفه چگونه می‌تواند مرزهای توانایی انسان را جابه‌جا کند.

مهمدی که طی سه سال گذشته همواره به فینال مسابقات جهانی و المپیک راه یافته بود، در فینال المپیک پاریس و فینال جهانی امسال نیز با ناداوری مواجه شد و از کسب طلای جهانی بازماند. پس از پایان دیدار نهایی، او که از نتیجه به شدت متأثر شده بود، در لحظاتی از شدت ناراحتی، مدام به سر خود می‌زد و از دست رفتن فرصت قهرمانی افسوس می‌خورد.

نکته‌ای کمتر مطرح شده، مصدومیت شدید رباط صلیبی اوست؛ آسیب‌دیدگی که پزشکان برجسته ایران بر انجام عمل جراحی آن تأکید داشتند. با این حال، مهمدی برای رسیدن به قهرمانی جهان، عمل جراحی را رد کرد و یک سال کامل با فیزیوتراپی و تحمل درد، خود را آماده مسابقات کرد.

افزون بر این، در جریان دیدار نیمه‌نهایی، مهمدی دچار آسیب‌دیدگی شدید در ناحیه کتف شد. با وجود درد طاقت‌فرسا و نیاز به تزریق آمپول، او با روحیه‌ای مثال‌زدنی توانست به فینال راه یابد.

عملکرد مهمدی نمونه‌ای از تعهد، شجاعت و غیرت ورزشکار ایرانی است که علی‌رغم مصدومیت‌ها و چالش‌های سخت، تا پایان رقابت‌ها به تلاش خود ادامه داد و نام خود را در تاریخ کشتی ایران ثبت کرد.