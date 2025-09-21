  1. استانها
  2. مازندران
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۲۲

آغاز توزیع سیار مرغ در روستاهای ساری

ساری - مدیر جهاد کشاورزی ساری از آغاز توزیع سیار روزانه مرغ منجمد در مناطق روستایی این شهرستان خبر داد.

سید اسماعیل علوی در گفت وگو با خبرنگار مهر از آغاز توزیع روزانه مرغ منجمد در مناطق روستایی این شهرستان خبر داد و اعلام کرد: این اقدام با هدف تأمین نیازهای اساسی روستاییان و تثبیت قیمت‌ها در بازار انجام می‌شود.

وی گفت: به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و فراهم کردن دسترسی آسان به مرغ منجمد، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری با همکاری بخشداری‌ها و دهیاری‌های محلی اقدام به توزیع روزانه چهار تن مرغ منجمد در روستاهای مختلف این شهرستان کرده است.

وی گفت: این طرح در قالب استفاده از خودروهای سیار اجرا می‌شود تا روستاییان بتوانند بدون نیاز به مراجعه به شهر، مرغ مورد نیاز را تأمین کنند.

