آغاز توزیع سیار مرغ در روستاهای ساری

سید اسماعیل علوی در گفت وگو با خبرنگار مهر از آغاز توزیع روزانه مرغ منجمد در مناطق روستایی این شهرستان خبر داد و اعلام کرد: این اقدام با هدف تأمین نیازهای اساسی روستاییان و تثبیت قیمتها در بازار انجام میشود.
وی گفت: به منظور حمایت از مصرفکنندگان و فراهم کردن دسترسی آسان به مرغ منجمد، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری با همکاری بخشداریها و دهیاریهای محلی اقدام به توزیع روزانه چهار تن مرغ منجمد در روستاهای مختلف این شهرستان کرده است.
وی گفت: این طرح در قالب استفاده از خودروهای سیار اجرا میشود تا روستاییان بتوانند بدون نیاز به مراجعه به شهر، مرغ مورد نیاز را تأمین کنند.
