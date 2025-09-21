  1. استانها
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۵۱

اطلاع رسانی رکن اصلی اجلاسیه ۳ هزار شهید استان سمنان

سمنان- معاون استاندار سمنان با اشاره به برگزاری اجلاسیه سرداران و سه هزار شهید استان از فردا در سمنان، گفت: اطلاع رسانی رکن اصلی این اجلاسیه است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقابراری صبح یکشنبه در نشست شورای اطلاع رسانی استان سمنان در استانداری با تأکید بر اهمیت نقش شورای اطلاع‌رسانی استان بیان کرد: شورای اطلاع‌رسانی باید به‌عنوان مرجع اصلی تولید و انتشار اخبار عمل کرده و با انسجام‌بخشی به فعالیت‌های رسانه‌ای، از نفوذ اخبار نادرست و مدیریت‌نشده جلوگیری کند.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه شورای اطلاع‌رسانی، تصریح کرد: این شورا به‌عنوان حلقه ارتباطی میان مردم، رسانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و حاکمیت باید نقش راهبری و هدایت رسانه‌ها اعم از مطبوعات، فضای مجازی و سایر بسترهای اطلاع‌رسانی را بر عهده داشته باشد. هدف ما ارتقای سرمایه اجتماعی، هدایت و انسجام‌بخشی به جریان‌های رسانه‌ای و آموزش در مواقع لزوم است، به‌ویژه در شرایط خاص نظیر بحران‌ها و تحولات منطقه‌ای که نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و اطلاع‌رسانی به‌موقع هستیم.

معاون سیاسی استاندار همچنین به اهمیت برنامه‌ریزی برای مناسبت‌های مهم نظیر دومین کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان، هفته دفاع مقدس و سایر رویدادهای ملی و مذهبی اشاره کرد و گفت: این رویدادها نیازمند هماهنگی دقیق رسانه‌ای هستند و شورای اطلاع‌رسانی نقش کلیدی در این حوزه دارد.

براری در پایان خواستار حضور فعال مدیران کل دستگاه‌های اجرایی در جلسات شورای اطلاع‌رسانی شد و تصریح کرد: با انتخاب نمایندگان مناسب برای پوشش کامل اخبار استان، از هفته آینده ترکیب نهایی اعضای شورا مشخص خواهد شد تا جلسات به‌طور منسجم و منظم برگزار شود.

