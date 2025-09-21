به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن آصفری شامگاه شنبه در نشست برنامه ریزی اجلاسیه سه هزار شهید استان سمنان در فرمانداری ویژه شاهرود اعلام کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی در راستای بهتر برگزار شدن این کنگره همکاری لازم را داشته باشند.

وی افزود: دومین کنگره ملی سه‌هزار شهید استان از سی و یکم شهریور همزمان با هفته دفاع مقدس آغاز می‌شود و به مدت یک هفته تا ششم مهر ۱۴۰۴ ادامه دارد.

فرماندار شاهرود با بیان اینکه کنگره سه‌هزار شهید استان سمنان هر ۱۰ سال برگزار می‌شود، اظهار داشت: دومین کنگره سه‌هزار شهید استان از سی و یکم شهریور ۱۴۰۴ همزمان با هفته دفاع مقدس آغاز می‌شود.

آصفری با بیان اینکه از دیگر اهداف این جلسه اعزام خانواده‌های معزز شهدا و ایثارگران شهرستان شاهرود به این کنگره مرکزی در سمنان دانست.

وی افزود: وظیفه ما در قبال خون پاک شهدا و زحمات ایثارگران، فراتر از برگزاری مراسمی نمادین است و این کنگره باید بازتابی از عظمت ایثار و پیام صلح و مقاومت شهیدان برای نسل‌های حاضر و آینده باشد.