خانواده شهیدان شاهرود به اجلاسیه شهدای استان سمنان اعزام می‌شوند

شاهرود- فرماندار شاهرود از اعزام خانواده معزز شهدای شهرستان به ویژه برنامه اجلاسیه سه هزار شهید استان سمنان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن آصفری شامگاه شنبه در نشست برنامه ریزی اجلاسیه سه هزار شهید استان سمنان در فرمانداری ویژه شاهرود اعلام کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی در راستای بهتر برگزار شدن این کنگره همکاری لازم را داشته باشند.

وی افزود: دومین کنگره ملی سه‌هزار شهید استان از سی و یکم شهریور همزمان با هفته دفاع مقدس آغاز می‌شود و به مدت یک هفته تا ششم مهر ۱۴۰۴ ادامه دارد.

فرماندار شاهرود با بیان اینکه کنگره سه‌هزار شهید استان سمنان هر ۱۰ سال برگزار می‌شود، اظهار داشت: دومین کنگره سه‌هزار شهید استان از سی و یکم شهریور ۱۴۰۴ همزمان با هفته دفاع مقدس آغاز می‌شود.

آصفری با بیان اینکه از دیگر اهداف این جلسه اعزام خانواده‌های معزز شهدا و ایثارگران شهرستان شاهرود به این کنگره مرکزی در سمنان دانست.

وی افزود: وظیفه ما در قبال خون پاک شهدا و زحمات ایثارگران، فراتر از برگزاری مراسمی نمادین است و این کنگره باید بازتابی از عظمت ایثار و پیام صلح و مقاومت شهیدان برای نسل‌های حاضر و آینده باشد.

