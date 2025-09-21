گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری صبح یکشنبه در آئین معارفه مسئول سازمان فضای مجازی سراج مرکز خراسان شمالی که در حسینیه شهدای بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: دشمن در حوزه عفاف و حجاب به‌دنبال زدودن حیا و ارزش‌های اسلامی است و همچنین در عرصه مسئولیت‌ها، افراد را دچار اشتباه محاسباتی می‌کند.

امام جمعه بجنورد تصریح کرد: باید در موضوعات مختلف جبهه خودی را تقویت و گسترش دهیم و با انسجام و برنامه‌ریزی دقیق در برابر هجمه‌ها ایستادگی کنیم.

وی با بیان اینکه فضای مجازی تأثیر عمیقی بر ذهن و فکر دانش‌آموزان و نوجوانان دارد، افزود: دشمن از این بستر برای القای امیال و باورهای انحرافی خود استفاده می‌کند و بنابراین ساماندهی، انسجام‌بخشی و نظارت بر این فضا ضروری است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی در پایان بیان کرد: امروز روز جهاد و ایستادگی در برابر دشمن است و همان‌گونه که در جنگ سخت مقاومت کردیم، باید در جنگ نرم نیز به مقابله جدی برخیزیم.