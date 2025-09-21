  1. استانها
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۴۳

دشمن در جنگ نرم به‌دنبال تضعیف باورهای دینی است

بجنورد- نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی گفت: دشمن اگر در جبهه جنگ سخت ناکام ماند، امروز در جنگ نرم تلاش می‌کند باورهای دینی جامعه را تضعیف کند.

گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری صبح یکشنبه در آئین معارفه مسئول سازمان فضای مجازی سراج مرکز خراسان شمالی که در حسینیه شهدای بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: دشمن در حوزه عفاف و حجاب به‌دنبال زدودن حیا و ارزش‌های اسلامی است و همچنین در عرصه مسئولیت‌ها، افراد را دچار اشتباه محاسباتی می‌کند.

امام جمعه بجنورد تصریح کرد: باید در موضوعات مختلف جبهه خودی را تقویت و گسترش دهیم و با انسجام و برنامه‌ریزی دقیق در برابر هجمه‌ها ایستادگی کنیم.

وی با بیان اینکه فضای مجازی تأثیر عمیقی بر ذهن و فکر دانش‌آموزان و نوجوانان دارد، افزود: دشمن از این بستر برای القای امیال و باورهای انحرافی خود استفاده می‌کند و بنابراین ساماندهی، انسجام‌بخشی و نظارت بر این فضا ضروری است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی در پایان بیان کرد: امروز روز جهاد و ایستادگی در برابر دشمن است و همان‌گونه که در جنگ سخت مقاومت کردیم، باید در جنگ نرم نیز به مقابله جدی برخیزیم.

