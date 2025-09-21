ارسال ۱۸۰ میلیارد تومان تجهیزات آموزشی به مدارس استان کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید احمدی، در آئین اعزام کاروان تجهیزات آموزشی و پرورشی به مدارس سراسر استان کرمان گفت: در راستای ارتقای کیفیت آموزشی و رفاهی دانش‌آموزان، مجموعه‌ای از اقدامات هدفمند در حوزه تجهیز مدارس انجام شده است که نه‌تنها به بهبود زیرساخت‌ها کمک می‌کند، بلکه با نگاه بلندمدت به بهره‌برداری اصولی از منابع، مانع از هدررفت سرمایه‌های فیزیکی آموزش و پرورش خواهد شد.

وی افزود: توجه به استهلاک منابع و افزایش بهره‌وری، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در مسیر توسعه پایدار نظام آموزشی است و از این‌رو، ضمن تأمین تجهیزات مورد نیاز، بر نگهداری صحیح، استفاده بهینه و گزارش‌گیری مستمر از وضعیت تجهیزات تأکید ویژه داریم.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان کرمان تصریح کرد: سرانه آموزشی مدارس در مقایسه با سال تحصیلی گذشته چهار برابر شده است و هرچند این اعتبار به همه مدارس اختصاص یافته، اما مدارس مناطق کمتر برخوردار سهم بیشتری دریافت می‌کنند.