به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین صافیزاده، در خطبههای نماز جمعه شهر جوپار با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، گفت: ضعف داخلی ایران شامل مدیریت ضعیف بنیصدر، ناهماهنگی در شورای عالی دفاع و عدم آمادگی نظامی، وحشت استکبار جهانی از انقلاب اسلامی و خطای محاسباتی صدام که رؤیای رهبری جهان عرب را داشت، از عوامل اصلی آغاز جنگ بودند.
وی با اشاره به مقاومت ملت ایران افزود: صدام با حماقت خود جنگ را شروع کرد، اما با دفاع جانانه مردم ایران حتی یک وجب از خاک کشور جدا نشد.
امام جمعه جوپار با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید اظهار داشت: هدف اصلی آموزش و پرورش باید کشف توانمندیها و پرورش استعدادهای دانشآموزان باشد و بین استعداد و علاقه تفاوت قائل شد و با همکاری خانواده و مدرسه، این دو را همسو کرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به قطر اشاره کرد و گفت: این حمله با چراغ سبز و تجهیزات آمریکا انجام شد و پدافندهای آمریکایی در قطر هیچکدام از موشکها را ردیابی نکردند.
حجتالاسلام صافیزاده، تأکید کرد: این تجاوز نشان میدهد که سازش، هیچگاه سپر امنی در مقابل تجاوز آمریکا و اسرائیل ایجاد نمیکند و تنها باعث آسیبپذیری بیشتر میشود.
وی با انتقاد از نشست اضطراری کشورهای عربی و اسلامی در دوحه گفت: اگر چه این نشست نکات مثبتی داشت، اما هیچ تصمیم عملی حتی تحریم اقتصادی علیه رژیم اشغالگر گرفته نشد.
امام جمعه جوپار، با مقایسه واکنش ایران و کشورهای عربی تأکید کرد: ایران در اوج نامردی دشمن، چنان ضربشستی به دنیای استکبار نشان داد که آغازکنندگان جنگ التماس آتشبس کردند، اما حکام کشورهای اسلامی به درجهای از ذلت رسیدهاند که حتی موشکهای اسرائیل هم آنان را از خواب حقارت بیدار نمیکند.
