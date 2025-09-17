آمادگی بیش از ۲۹ هزار کلاس درس در استان کرمان برای پذیرش دانش آموزان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فرحبخش، صبح چهارشنبه در نشست تخصصی و مجازی با مدیران ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق استان کرمان که با موضوع بررسی روند آمادگی مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید برگزار شد گفت: تعداد ۲۹ هزار و ۵۲۰ کلاس درس در استان کرمان آماده پذیرش دانش آموزان در روز اول مهر هستند.
وی با تاکید بر اهمیت اجرای دقیق پروژه مهر و آمادهسازی همهجانبه مدارس برای سال تحصیلی جدید افزود: پروژه مهر یک مأموریت خطیر و حساس است که نگاه جامعه به عملکرد آموزشوپرورش در آن معطوف میشود و آرامشی که در بازگشایی مدارس به خانوادهها و دانشآموزان منتقل میشود، نشانه موفقیت در اجرای این پروژه است.
وی تاکید کرد: همه فعالیتها اعم از ثبتنام، توزیع و سفارش کتب درسی، کلاسبندی، زیباسازی فضاها و آمادهسازی تجهیزات، باید با دقت و برنامهریزی انجام شود تا روز اول مهر برای دانشآموزان در همه مقاطع تحصیلی، خاطرهای خوشایند و ماندگار رقم بخورد.
فرحبخش، با اشاره به اهمیت شادابسازی محتوا و روشهای تدریس ابراز داشت: مدارس صرفاً با رنگآمیزی و زیباسازی فیزیکی دوستداشتنی نمیشوند؛ بخش اصلی کار، بازنگری در محتوا و روش تدریس معلمان است.
وی افزود: نسل امروز دانشآموزان ما نسلی متفاوت و متعلق به عصر فناوری است و معلمان باید با شناخت دقیق مخاطب، روشهای نوین و تعاملی را به کار بگیرند.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه یادگیری مؤثر نیازمند توجه به ابعاد اجتماعی، شناختی، عاطفی و حرکتی دانشآموزان است، ادامه داد: در کنار طرحهای ملی و استانی همچون توانا در دوره ابتدایی و سفر یادگیری در دوره متوسطه، باید به استفاده از فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی، واقعیت افزوده و ابزارهای تعاملی توجه ویژه داشت؛ این ابزارها یادگیری را ملموس، جذاب و اثربخش میسازند.
محمدرضا فرحبخش، خطاب به مدیران مدارس تصریح کرد: شما به عنوان رهبران آموزشی موظف هستید معلمان خود را در بهکارگیری روشهای نوین و فناوریهای روز توانمند کنید و ارزیابی عملکرد مدارس باید بر این اساس باشد که تا چه میزان توانستهایم از ظرفیت فناوری و روشهای نو برای یادگیری اثربخش استفاده کنیم.
وی گفت: یکی از راهبردهای کلیدی، استفاده از الگوی از هم آموختن، به هم آموختن و با هم آموختن در کلاسهای درس است که میتواند آموزش را متحول کرده و مدرسه را برای دانشآموزان دوستداشتنی سازد.
فرحبخش، با اشاره به تأثیر روز نخست مدرسه بر سال تحصیلی دانشآموزان گفت: روز اول مهر میتواند مسیر یک سال تحصیلی موفق را ترسیم کند و لبخند مدیران و کارکنان، برنامه صبحگاه، فعالیتهای ورزشی و فرهنگی و حتی کوچکترین تعاملات در این روز، در ذهن دانشآموزان ماندگار خواهد شد.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان خاطر نشان کرد: اضطراب و نگرانی فقط مختص دانشآموزان کلاس اولی نیست؛ پایههای هفتم و دهم نیز با ورود به مقاطع جدید دچار نگرانی میشوند؛ بنابراین لازم است برای کاهش استرس و ایجاد محیطی آرام، برنامههای ویژهای در نظر گرفته شود.
فرحبخش، به اهمیت بهرهگیری از ظرفیت خانوادهها، انجمن اولیا و مربیان و هیئت امنای مدارس اشاره و افزود: در کنار جشن آغاز سال تحصیلی، هفته دفاع مقدس نباید از یاد برود و مدارس لازم است با تجلیل از خانوادههای معظم شهدا و یادآوری ارزشهای هشت سال دفاع مقدس، هویت ایرانی و اسلامی را در نسل جدید نهادینه سازند.
نظر شما