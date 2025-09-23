زنگ مهر در فهرج به صدا درآمد؛ آغاز سال تحصیلی۱۰ هزار دانش آموز

به گزارش خبرنگار مهر، آئین بازگشایی مدارس فهرج صبح سه شنبه با حضور مسئولین این شهرستان به صورت نمادین در مدرسه دخترانه حاج محمد انوری (شهدای ۷ تیر) برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین مرتضی قربانی نژاد، امام جمعه فهرج با تبریک فرا رسیدن سال جدید تحصیلی بر جدیت دانش آموزان در علم آموزی تاکید کرد.

یوسف رهگویی، فرماندار شهرستان فهرج نیز گفت: در راستای توسعه زیرساخت‌های آموزش و پرورش امسال اعتبار بسیار خوبی برای آموزش و پرورش فهرج تخصیص داده‌ایم.

رضا رکن آبادی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان فهرج نیز در این مراسم گفت: در سال تحصیلی جدید، تعداد ۱۰۱ مدرسه با ۸۱۰ نفر معلم در شهرستان فهرج پذیرای قریب به ۱۰ هزار دانش‌آموز مقاطع و پایه‌های مختلف هستند.