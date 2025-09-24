احمدی: کمبود معلم چالش جدی آموزش و پرورش استان کرمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید احمدی، گفت: تاکنون ۶۸۰ هزار دانش‌آموز در مدارس دولتی و غیردولتی استان کرمان ثبت‌نام کرده‌اند و خدمت‌رسانی به این دانش‌آموزان بر عهده بیش از ۴۵ هزار معلم در مدارس دولتی و حدود ۱۰ هزار معلم در مدارس غیردولتی است.

وی با اشاره به نقش آموزش در مناطق محروم و عشایری گفت: بیش از ۱۱ هزار دانش‌آموز عشایری در ۴۸۰ مدرسه ابتدایی عشایری استان کرمان تحصیل می‌کنند.

وی تصریح کرد: اگرچه وضعیت فضای آموزشی استان کرمان نسبت به متوسط کشوری پایین‌تر است، اما اقدامات جدی برای بهبود شاخص‌ها آغاز شده است.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه آموزش‌وپرورش استان کرمان گفت: از جمله این اقدامات امضای تفاهم‌نامه ۲۴۰۰ میلیارد تومانی با صنایع و شرکت‌های مختلف برای ساخت مدارس است که اجرای آن آغاز شده و انتظار می‌رود ظرف یک سال آینده تأثیر ملموسی بر شاخص‌های آموزشی استان کرمان داشته باشد.

احمدی، بابیان اینکه کمبود معلم همچنان یکی از چالش‌های جدی آموزش و پرورش استان کرمان است افزود: امسال ۹۴۴ معلم جدید از طریق آزمون استخدامی به آموزش‌وپرورش استان می‌پیوندند.

وی افزود: کمبود نیرو به‌ویژه در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای کرمان وجود دارد، چرا که برخی رشته‌ها جدید هستند یا داوطلب کافی برای استخدام در آنها وجود ندارد.

احمدی، گفت: برای جبران این کمبود، آموزش‌وپرورش استان کرمان از بازنشستگان، کارورزی دانشجویان و ساعات غیرموظف معلمان استفاده خواهد کرد.

وی همچنین تأکید کرد: در مقطع ابتدایی، مشکل خاصی وجود ندارد و در صورت بروز کمبود، ادارات شهرستان‌ها موظف به رفع آن خواهند بود.

معاون آموزش‌وپرورش استان کرمان، افزود: تاکنون ۱۸۰ میلیارد تومان تجهیزات آموزشی، پرورشی و ورزشی به مدارس استان ارسال شده است و مبالغی به عنوان سرانه غذایی و آموزشی به مدارس شبانه‌روزی و عادی پرداخت شده است.

به گفته احمدی، در سال جاری ۴۸۰۰ درخواست نقل‌وانتقال فرهنگیان ثبت شد که از این تعداد، ۳ هزار نفر موفق به جابه‌جایی در سطح استان یا کشور شدند و ۱۸۰۰ درخواست به دلیل نبود ظرفیت رد شد.