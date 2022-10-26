خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: استان بوشهر از نظر آبی وابستگی فراوانی به استان‌های همسایه دارد و بخش عمده آب شرب مصرفی از طریق استان‌های فارس و کهگیلویه و بویر احمد تأمین می‌شود.

در زمینه آب کشاورزی نیز سد رئیس‌علی دلواری در شهرستان دشتستان مهمترین تأمین کننده آب مورد نیاز کشاورزان است و بسیاری از کشاورزان نیز از چاه‌های کشاورزی برای تأمین آب خود استفاده می‌کنند.

سد دالکی یکی از مهمترین زیرساخت‌های تأمین آب در استان بوشهر است که اکنون پیشرفتی بالای ۴۰ درصد دارد ولی تا تکمیل شدن آن فاصله زیادی مانده و می‌طلبد که تلاش بیشتری در این زمینه انجام شود.

در حالی که پاییزی کم‌بارش برای استان بوشهر پیش بینی شده و منابع آبی استان بوشهر نیز کاهش یافته، انتظار می‌رود تا زمان رسیدن ذخایر آبی استان به وضعیت مطلوب، مدیرتی مصرف یکی از اولویت‌های مهم در استان باشد.

کاهش ذخیره سد رئیس‌علی دلواری

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان بوشهر در انتهای حوزه آبریز قرار دارد و با توجه به اینکه در دوره خشک قرار داریم، میزان آورد آب کمتر شده است

علی محمدی با اشاره به بوشهر از استان‌های خشک کشور به شمار می‌رود تصریح کرد: ۶۰ درصد منابع آب تجدید پذیر استان بوشهر تحت تأثیر استان‌های همجوار است و کم‌بارشی در استان‌های بالادست روی استان بوشهر هم تأثیر گذاشته است.

وی با اشاره به اینکه سد رئیس‌علی دلواری تأمین‌کننده آب در استان بوشهر است ادامه داد: در سال آبی گذشته حجم آب ذخیره شده در سد رئیس‌علی دلواری ۵۰ درصد بود که امسال ۱۴ درصد نسبت به سال قبل کمتر شده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر با اشاره به تأمین آب شرب استان بوشهر از طریق سد کوثر بیان کرد: این سد در استان کهگیلویه و بویراحمد در حال حاضر ۷۵ درصد ذخیره دارد.

ذخیره سدها تا پایان سال کفاف نمی‌دهد

وی مدیریت مصرف را مهمترین راهکار برای عبور از این وضعیت دانست و تصریح کرد: تلاش می‌شود با تکمیل طرح‌های سدسازی و توسعه زیرساخت‌های آبی استان زمینه مدیریت بهتر آب فراهم شود.

محمدی با اشاره به افتتاح و آبگیری سد خائیز در سال جاری، بیان کرد: پیشرفت فیزیکی سد اخند در شهرستان عسلویه به بیش از ۸۵ درصد رسیده و امیدواریم با تکمیل آن کمبود آب آشامیدنی و کشاورزی برطرف شود.

وی از آبگیری کامل سدهای کوچک استان همچون سد تنگ ارم و سد ارغون خبر داد و افزود: ذخیره آب سدهای استان در حال حاضر ۳۰۰ میلیون مترمکعب است که تا پایان سال کفایت نمی‌کند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر ابراز امیدواری کرد که بارش‌های پاییز و زمستان امسال بتواند بخشی از نیازهای استان را تأمین کند و زمینه افزایش ذخایر آبی نیز فراهم شود.

پاییز کم‌بارش و زمستان متعادل

معاون پیش‌بینی هواشناسی استان بوشهر پیش از این گفته بود: بررسی نقشه‌های اقلیمی نشان می‌دهد که فصل پاییز امسال شاهد بارش‌های کمتری نسبت به میانگین چه در استان بوشهر و چه در سطح کشور باشیم.

زهرا راستگو بیان کرد: وارد فصل زمستان که می‌شویم بارش‌ها متعادل‌تر می‌شود و انتظار می‌رود که از اواسط آذرماه به سمت فصل زمستان وضعیت بارش‌ها متعادل شده و بهبود یابد.

وی با بیان اینکه در فصل زمستان بارش‌ها نرمال و در برخی از مناطق بیشتر از نرمال پیش‌بینی می‌شود افزود: در مناطق شمالی استان بوشهر در ماه‌های دی و بهمن میزان بارش‌ها بیشتر از نرمال خواهد بود.

راستگو با اشاره به اینکه در دو ماهه پایان سال بارش‌ها در همه نقاط استان نرمال خواهد بود تاکید کرد: در جنوب استان بوشهر بارش‌ها بیش از حد نرمال خواهد بود.

وی گفت: در فصل پاییز به طور کلی به لحاظ زمانی بارش‌ها با تأخیر شروع می‌شود و از نظر میزان بارش نیز کمتر از حد معمول بارش خواهیم داشت.

معاون پیش‌بینی هواشناسی استان بوشهر اظهار داشت: در فصل‌های پاییز و زمستان امسال دما نیز مقداری بیشتر از حد نرمال خواهد بود که کاهش بارش و افزایش ممکن است منجر به مشکل و تنش آبی در حوزه کشاورزی شود.