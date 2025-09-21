  1. استانها
  2. فارس
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۷

انتصاب مدیر جدید حوزه تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع)

شیراز- تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) در حکمی حجت الاسلام و المسلمین محمّد جواد رحیم‌زادگان را به عنوان مدیر جدید حوزه تولیت این آستان مقدس منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم کلانتری در حکمی حجت الاسلام و المسلمین محمّد جواد رحیم‌زادگان را به عنوان مدیر جدید حوزه تولیت این آستان مقدس منصوب کرد.

همچنین تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) از تلاش‌ها و زحمات سیّد مصطفی شجاعی، مدیر پیشین این حوزه، تقدیر کرد.

در حکم تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) خطاب مدیر جدید حوزه تولیت این آستان مقدس آمده است:

جناب حجت الاسلام و المسلمین محمّد جواد رحیم‌زادگان

نظر به حسن سوابق و تجارب ارزنده جناب‌عالی و برخورداری از شناخت و آگاهی لازم از مسائل و امور مرتبط با این بارگاه منوّر، بدینوسیله به موجب این حکم به عنوان «مدیر حوزه تولیت» آستان مقدّس احمدی و محمّدی (علیهماالسّلام) منصوب می‌شوید.

امید است با تلاش و برنامه‌ریزی همه جانبه و همکاری معاونان و مدیران محترم حرم مطهّر بتوانید در این مسئولیت، منشأ خیرات و برکات ماندگار باشید.

توفیق مستمر جنابعالی را در خدمت به آستان مقدّس اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم السّلام) از خداوند منّان مسألت دارم.

فرصت را مغتنم شمرده از زحمات جناب آقای سیّد مصطفی شجاعی در طول دوره تصدّی این مسئولیّت قدردانی می‌کنم و توفیق مستمر ایشان درخدمت به سوّمین حرم اهل‌بیت عصمت وطهارت (علیهم السّلام) را از پیشگاه خداوند بزرگ مسألت دارم.

