  1. استانها
  2. فارس
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۲۶

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان داراب منصوب شد

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان داراب منصوب شد

داراب- استاندار فارس طی حکمی «سید محمد یوسف کاظمی» را به سمت سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان داراب منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری طی حکمی سید محمد یوسف کاظمی را به سمت سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان داراب منصوب کرد.

در متن حکم استاندار فارس آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای سیدمحمد یوسف کاظمی بیدک

سلام علیکم

به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی، جنابعالی را به عنوان سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان داراب منصوب می‌نمایم.

امید است با اتکال به پروردگار متعال در چارچوب قانون اساسی و مطابق قوانین و مقررات مربوطه، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و دستورات ریاست جمهور و برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی با استفاده بهینه از تمامی ظرفیت‌های شهرستان به خصوص جوانان مؤمن و متخصص نسبت به فراهم نمودن بسترهای جهش تولید و رشد اشتغال، جذب سرمایه گذاری و تعمیق گسترش زیرساخت‌های اقتصادی و نیز ارتقای نظم و امنیت با تاکید بر مزیت‌های شهرستان مجدانه اهتمام ورزید.

توفیقات روز افزون جنابعالی را در انجام شایسته وظایف و اختیارات، افزایش سرمایه اجتماعی نظام در مسیر تحقق عدالت از درگاه خداوند سبحان خواستارم.

سیدمحمد یوسف کاظمی دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی و از نیروهای وزارت کشور بوده که سابقه خدمت در سمت‌های مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کهگیلویه و بویراحمد، معاون سیاسی مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استان فارس، فرماندار شهرستان ارسنجان و بخشداری ششده و قره بلاغ را در کارنامه خود دارد.

کد خبر 6598297

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها