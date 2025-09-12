بیانیه تولیت حرم شاهچراغ(ع) در محکومیت هنجارشکنی شهربازی جنت شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری در پی بروز رفتارهای هنجارشکنانه و خلاف شئونات اسلامی و سوّمین حرم اهل‌بیت علیهم‌السلام، در مراسم افتتاحیه شهربازی باغ جنّت شیراز، با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن چنین حوادث تلخ ضدفرهنگی، از مسئولین مربوطه، رسیدگی عاجل به قصور و تقصیرات عوامل برگزاری آن و برخورد بازدارنده با این حرمت‌شکنی را خواستار شد.

متن این بیانیه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مسئولان محترم قضائی، اجرایی و به‌ویژه فرهنگی استان فارس

سلام علیکم

«یکی از راه‌های تهاجم فرهنگی این بوده است که سعی کنند جوان‌های مؤمن را از پایبندی‌های متعصبانه به ایمان، که همان چیزهایی ست که یک تمدن را نگه می‌دارد منصرف کنند، همان کاری را که در اندلس، در قرن‌های گذشته کردند.

یعنی جوان‌ها را در عالم به فساد و شهوترانی و مِی گساری و این چیزها مشغول کردند، این کار حالا هم دارد انجام می‌گیرد… صدای فرو ریختن ایمان و اعتقاد ناشی از تهاجم پنهانی و زیرزیرکی دشمن - اگر شما ملت و عناصر فرهنگی بیدار نباشید - خدای نخواسته، آن وقتی درمی آید که دیگر قابل علاج نیست…»

این سخن حکیمانه یکی از فرمایشات مکرر امام المسلمین حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (دام عزه) در طی سالیان گذشته پیرامون موضوع تهاجم فرهنگی است.

هم اکنون باید پرسید، آقایانی که برگزاری مراسم افتتاحیه شهربازی در باغ جنّت!!! شیراز را برنامه‌ریزی کرده اند آیا این فرمایشات معظم لَه را شنیده اند؟!

بنظر می‌رسد پاسخ به این سوال منفی است...

که اگر گوشی برای شنیدن این تذکرات دلسوزانه‌ی رهبر معظم انقلاب (دام‌ظله) بود، حالا و در گام دوم انقلاب، کهن شهر شیراز، شهری که سوّمین حرم اهل‌بیت علیهم‌السلام در ایران اسلامی است و امامزادگان واجب‌التعظیم از سلاله نبی اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله را در خود جای داده و سرداران و شهدای بزرگی را تقدیم اسلام کرده و همچنان نیز تقدیم می‌کند، نباید شاهد چنین هنجارشکنی‌هایی باشد.

اینجانب ضمن محکوم کردن چنین حوادث تلخ ضدفرهنگی، از مسئولین محترم مربوطه تقاضای رسیدگی عاجل به قصور و تقصیرات عوامل برگزاری آن و برخورد بازدارنده با این حرمت‌شکنی را دارم.