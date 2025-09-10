https://mehrnews.com/x38YYL ۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۴۱ کد خبر 6585881 استانها فارس استانها فارس ۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۴۱ سومین حرم اهلبیت(ع) غرق در «میهمانی امت احمد(ص)» شیراز- جشن و مهمانی بزرگ امت احمد با حضور گسترده مردم شیراز از میدان شهرداری این شهر تا حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) برگزار شد. دریافت 51 MB گزارشگر: بهنام بهتری نژاد تصویربردار: مریم سادات رحیم زاده کد خبر 6585881 کپی شد مطالب مرتبط آغاز «میهمانی امت احمد(ص)» در شیراز «میهمانی امت احمد(ص)» در شیراز آغاز شد تقدیر مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس از مسئولین شهرستان های تلفیقی استان امام جمعه اهل سنت اوز: وحدت، رمز موفقیت امت اسلامی است نقش دیوارنگاره «امت احمد(ص)،امت وحدت» در میدان امام حسین(ع) شیراز وحدت امت احمد(ص)؛ کلید طلایی تمدن اسلامی و نویدبخش عصر ظهور حضور کاروان پیاده زائران مردم فیروزآباد در حرم شاهچراغ(ع) جشن میلاد پیامبر(ص) و امام جعفرصادق(ع) در شیراز کجا برویم؟ رحمةللعالمین؛ درسهایی از پیامبر(ص) برای ساختن جهانی بهتر «وحدت امت احمد(ص)»؛ جشنی برای همبستگی و گامی به سوی پیروزی اسلام برچسبها مهمانی امت احمد(ص) امت احمد شیراز سومین حرم اهل بیت (ع) شاهچراغ (ع)
