  1. استانها
  2. فارس
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۴۱

سومین حرم اهل‌بیت(ع) غرق در «میهمانی امت احمد(ص)»

سومین حرم اهل‌بیت(ع) غرق در «میهمانی امت احمد(ص)»

شیراز- جشن و مهمانی بزرگ امت احمد با حضور گسترده مردم شیراز از میدان شهرداری این شهر تا حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) برگزار شد.

دریافت 51 MB

گزارشگر: بهنام بهتری نژاد

تصویربردار: مریم سادات رحیم زاده

کد خبر 6585881

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها