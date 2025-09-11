به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا صحرائیان ظهر پنج شنبه در جلسه هماهنگی ساخت ایستگاه‌های مترو حرم مطهر شاهچراغ (ع)، در تشریح پروژه اتصال خطوط ۱ و ۴ مترو شیراز به این آستان مقدس گفت: از ابتدای انتصاب حجت الاسلام و المسلمین کلانتری به عنوان تولیت آستان مقدس، پیرو تأکید ایشان بر تکریم هرچه بیشتر زائران و مجاوران سوّمین حرم اهل‌بیت علیهم السلام و تسهیل راه‌های دسترسی زوّار گرانقدر به این بارگاه منور، جلسات مستمری توسط تیم مشاورین فنی حرم مطهر برگزار و نتایج کارشناسی برای شهرداری ارسال شد، و در ادامه جلسات تخصصی در شورای ترافیک استان فارس با حضور استاندار فارس، شهردار و اعضای شورای شهر، برگزار گردید.

وی ادامه داد: پروژه داری ۲۷۰۰ متر طول و مشتمل بر ۶ ایستگاه می‌باشد که ۲ ایستگاه به صورت مستقیم، مردم را به حرم مطهر حضرت شاهچراغ علیه السلام می‌رساند؛ ایستگاه نخست در پایانه شهید آیت الله دستغیب در مجاورت ورودی بست شهید آیت الله دستغیب است و ایستگاه دوم در محل پارکینگ زائر ۱، مجاور ورودی باب الرضا (ع) است. همچنین همشهریان عزیز می‌توانند از طریق ۴ ایستگاه دیگر مترو، به اماکن تاریخی و بازارهای سنتی شیراز وارد شوند و هم‌زمان با توفیق زیارت حرم مطهر، از سایر اماکن دیدن کنند.

تسهیل ورود گردشگران به محدوده ۳۸۰ هکتار بافت تاریخی شیراز

معاون توسعه حرم مطهر شاهچراغ (ع) افزود: با اجرای این طرح، حرم مطهر از بن‌بست خارج خواهد شد و نه‌تنها راه‌های دسترسی به این مکان مقدس افزایش پیدا خواهد کرد، بلکه باعث تسهیل ورود گردشگران به محدوده ۳۸۰ هکتاری بافت تاریخی و فرهنگی شیراز خواهد شد. با اتصال خطوط ۱ و ۴ مترو، مردم می‌توانند از نقاط مختلف شهر با مترو و نهایتاً توسط اتوبوس‌های برقی زیرزمینی، خود را به حرم مطهر و بافت تاریخی شیراز برسانند.

صیانت از بافت تاریخی پیرامون حرم مطهر

صحرائیان، پیرامون میزان پیشرفت فیزیکی و زمان‌بندی اجرای پروژه گفت: این پروژه تاکنون حدود ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در سه جبهه کاری فعال است. برآورد امسال این پروژه، پنج هزار میلیارد تومان است و یکی از بزرگترین پروژه‌ای ملی در اطراف آستان‌های مقدس می‌باشد. زمان در نظر گرفته شده برای این پروژه، ۴۰ ماه است، البته امیدوارم هستیم با تأمین منابع مالی و اعتباری، شاهد بهره‌برداری زودتر از موعد این پروژه باشیم.

وی با بیان اینکه این پروژه هیچ تأثیر منفی بر بافت تاریخی ندارد، ادامه داد: تولیت آستان مقدس، همواره بر صیانت از بافت تاریخی پیرامون حرم مطهر، تأکید دارند. این پروژه زیرسطحی می‌باشد و هیچ آثار تخریبی برای بافت تاریخی و ثبت ملی شده شیراز ندارد. حتی شهرداری شیراز قراردادی با دانشگاه شیراز و افراد متخصص در زمینه باستان‌شناسی، منعقد کرده و آنها نیز تأیید کرده‌اند که این پروژه هیچ‌گونه اثر منفی بر بافت تاریخی اطراف حرم مطهر نخواهد داشت. لذا با توجه به اینکه کار در عمق زمین صورت می‌گیرد این نکته باعث می‌شود که در سطح و در بافت تاریخی اطراف آستان مقدس، هیچ مشکل و تخریبی به وجود نیاید.

معاون توسعه حرم مطهر شاهچراغ (ع) تصریح کرد: این پروژه ملی و بزرگ، در عین حالی که باعث تسهیل راه‌های دسترسی زائران به حرم مطهر حضرت شاهچراغ علیه السلام به عنوان نگین تاریخی شهر شیراز خواهد شد، کمک بزرگی برای موضوع پدافند غیرعامل و مدیریت بحران نیز خواهد بود، تا در مواقعی که به هر دلیلی حرم مطهر و شهر شیراز دچار تهدید می‌شوند، مردم بتوانند از ایستگاه‌های مترو به عنوان پناهگاه و منطقه امن استفاده نمایند.