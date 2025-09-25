تولیت حرم شاهچراغ(ع): دفاع مقدس، تثبیت هویت ملی و صدور پیام انقلاب بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم کلانتری صبح پنجشنبه در جلسه جهاد تبیین حرم مطهر شاهچراغ (ع) با تأکید بر اهمیت و تأثیرات دفاع مقدس در تاریخ انقلاب اسلامی گفت: زمانی که انقلاب اسلامی هنوز دو سال از پیروزی آن نگذشته بود و نظام نوپا در حال تثبیت بود و ساختارهای نظام طاغوت هنوز پابرجا و کشور در وضعیت تزلزل و بی‌ثباتی قرار داشت که رژیم بعث عراق به ایران حمله کرد.

وی ادامه داد: در آن زمان تنش‌های قومی و مرزی در اقصی نقاط کشور، از جمله خوزستان، کردستان، آذربایجان، سیستان و بلوچستان و مناطق مرزی با افغانستان، از جمله مشکلات عمده بودند. این وضعیت، همراه با حضور گروهک‌های تروریستی و تجزیه‌طلب، و گروگان‌گیری آمریکایی‌ها پس از اشغال لانه جاسوسی، شرایط کشور را بسیار دشوار کرده بود.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) افزود: در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، جنگ تحمیلی آغاز شد، که در آن عراق با حمایت شوروی، آمریکا و کشورهای عربی، به ایران حمله کرد.

حجت الاسلام کلانتری گفت: این جنگ، در شرایطی شروع شد که ایران هنوز در حال تثبیت نظام جدید بود و نیروهای مسلح کشور تضعیف شده بودند. با وجود این، ایران توانست در مقابل تجاوز عراق مقاومت کند و در نتیجه، دستاوردهای بزرگی کسب کند، از جمله شناخت بهتر دشمن، تقویت روحیه ملی، و اثبات مظلومیت و حقانیت انقلاب اسلامی در جهان می‌توان اشاره کرد.

وی با اشاره به این موضوع که امام خمینی (ره) در تحلیل‌های خود، پیروزی‌های ایران در جنگ را نتیجه ایمان، وحدت ملی و مقاومت دانست، ادامه داد: اگر امکانات بیشتری در اختیار کشور بود، پیروزی‌های بزرگ‌تری حاصل می‌شد. ایشان امام خمینی (ره) می‌فرماید که جنگ، نه تنها دفاع از مرزها و انقلاب، بلکه صادر کردن پیام انقلاب اسلامی به جهان بود؛ چرا که نور و عطر این انقلاب در سراسر جهان پراکنده شد و دشمنان را در مقابل عظمت و قدرت ایران به زانو درآورد.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) با اشاره به اهمیت دستاوردهای جنگ، از جمله ساخت تجهیزات نظامی داخلی، تقویت روحیه انقلابی، و بیداری منطقه‌ای و جهانی، تصریح کرد: جنگ تحمیلی، علاوه بر تثبیت هویت ملی و اسلامی، باعث شد ایران در عرصه‌های نظامی و علمی پیشرفت کند و نشان دهد که می‌توان بر قدرت‌های بزرگ غلبه کرد زیرا این جنگ، پایه‌های وحدت و همبستگی ملی را مستحکم‌تر ساخت و مسیر پیروزی‌های آینده را هموار کرد.