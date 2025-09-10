«میهمانی امت احمد(ص)» در شیراز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «میهمانی امت احمد (ص)» با پیادهروی خانوادگی از میدان شهرداری شیراز به سمت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) آغاز شد.
در این مراسم باشکوه، اقشار مختلف مردم حضور یافته و جلوهای از شور، نشاط و معنویت را در سالروز ۱۷ ربیعالاول، سالروز میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام (ص) و رئیس مکتب جعفری، امام صادق (ع)، به نمایش گذاشتند.
بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، در طول مسیر پیادهروی مواکب فرهنگی و ایستگاههای پذیرایی برای زائران و شرکتکنندگان برپا شده است.
این آئین با اجرای گروههای سرود و مدیحهسرایی همراه بود که با هدف ترویج فرهنگ اهلبیت (ع) و تقویت فضای معنوی برنامه تدارک دیده شده است.
مسابقات متنوع فرهنگی همراه با اهدای جوایز ویژه نیز از دیگر بخشهای این جشن بود که زمینه مشارکت فعال خانوادهها را فراهم کرد.
