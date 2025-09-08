به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباسزاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی ایرانپلاست و در جمع خبرنگاران، درباره تأمین خوراک صنایع پتروشیمی اظهار کرد: صنایع پتروشیمی به توسعه میدانهای بالادستی ورود کردهاند و بهزودی نخستین قرارداد بخش خصوصی برای توسعه میدانهای گازی تنفیذ و فعال خواهد شد.
وی با بیان اینکه فرآیندی که پیشتر چند سال به طول میانجامید، اکنون با تلاشهای وزارت نفت به حدود شش ماه کاهش یافته است، افزود: بدین ترتیب صنایع پتروشیمی قادر خواهند بود نیاز خوراک گازی خود را از طریق توسعه میدانهای گازی تأمین کنند.
معاون وزیر نفت همچنین استفاده از گازهای مشعل را یکی از مسیرهای تأمین خوراک پتروشیمیها دانست و گفت: امسال حدود ۲۱ میلیون مترمکعب گاز از محل گازهای مشعل برای این صنعت تأمین شده است. این دستاورد با سرمایهگذاری هلدینگهای بزرگ پتروشیمی حاصل شده و عمدتاً شامل مشعلهای همراه نفت میشود. علاوه بر این، در فازهای پارس جنوبی نیز مشعلهایی وجود دارد که برای استفاده از آنها، رایزنی با بخش خصوصی بهمنظور جذب سرمایهگذاری در حال انجام است.
عباسزاده درباره تأثیر فعال شدن «مکانیسم ماشه» بر صنعت پتروشیمی تصریح کرد: سال گذشته حدود ۳۰ میلیون تن محصول به ارزش ۱۳ میلیارد دلار از این صنعت صادر شد. شرکتهای پتروشیمی عمدتاً در بخش خصوصی قرار دارند و طی سالهایی که با تحریم مواجه بودهاند، از روشهای متنوعی برای صادرات بهره برده و تجارب ارزشمندی کسب کردهاند. هرچند اعتقاد داریم حوزه بازرگانی باید بهصورت یکپارچه سیاستگذاری شود، اما تاکتیکهای متنوع فعالان موجب میشود که فعال شدن «اسنپبک» تأثیر چندانی بر صنعت پتروشیمی نداشته باشد.
وی در ادامه درباره کمک صنایع پتروشیمی به شبکه برق کشور گفت: پتروشیمیهای فجر و دماوند در شرایط ناترازی برق در مناطق ماهشهر و عسلویه، مازاد برق خود را به شبکه تزریق میکنند. همچنین پتروشیمیها اقدام به ایجاد مزارع انرژی خورشیدی کردهاند؛ بهویژه پتروشیمی کاوه که امسال دو سایت را به بهرهبرداری رسانده و برای تولید ۶۰۰ مگاوات برق از انرژی بادی در منطقه سیستان و بلوچستان نیز سرمایهگذاری کرده است.
معاون وزیر نفت با تأکید بر اینکه هدف اصلی صنایع پتروشیمی، تأمین نیاز صنایع داخلی است، افزود: مازاد محصولات این صنعت صادر میشود و خوشبختانه در پنج ماه نخست امسال حدود ۵.۵ میلیارد دلار صادرات انجام شده است.
عباسزاده در تشریح توسعه فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در ماهشهر گفت: مجوزهای لازم از سوی سازمان محیط زیست اخذ و صادر شده و در آستانه آغاز عملیات اجرایی این فاز قرار داریم. در این مرحله، طرحهایی عمدتاً بر اساس خوراک نفت خام اجرا خواهد شد که شامل دو پالایشگاه بزرگ، یک پتروپالایشگاه و تولید محصولات از طریق خوراکهای میانی (و نه بالادستی) است. با اجرای این طرحها، سال آینده یک بازار بزرگ کار در این منطقه ایجاد میشود.
