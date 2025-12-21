کاهش دو میلیون مترمکعبی گاز در روز با اجرای طرح های کاهش مصرف

به گزارش خبرنگار مهر حسن عباس زاده مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حاشیه آئین امضای تفاهمنامههای طرحهای کاهش مصرف انرژی در جمع خبرنگاران با تأکید بر اهمیت بهینهسازی مصرف انرژی گفت: گاز طبیعی یکی از خوراکهای اصلی صنعت پتروشیمی است و با افزایش مصرف در بخشهای خانگی و صنایع عمومی، گاهی محدودیتهایی برای صنایع ایجاد میشود که امیدواریم با فرهنگسازی و مشارکت مردم، شاهد بهینهسازی مصرف گاز باشیم تا تولید صنایع کاهش پیدا نکند.
وی با اشاره به امضای چند تفاهمنامه افزود: شرکتهای پتروشیمی برنامهریزی کردهاند تا در سه استان شمالی کشور؛ گیلان، مازندران و گلستان اقدامهای فرهنگسازی و تعویض تجهیزات انجام دهند تا مصرف گاز طبیعی در صنایع عمومی و خانگی کاهش یابد و تولید به مدار اصلی بازگردد؛ با این مشارکت، اهداف بهینهسازی تحقق مییابد و ظرفیت بیشتری از گاز قابل استفاده است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: شرکتهای کارور انرژی بهعنوان واسطههای اجرایی در کاهش مصرف گاز فعالیت میکنند، امسال نیز امیدواریم شاهد کاهش مصرف و بازگشت سریعتر تولید به مدار باشیم؛ صنعت پتروشیمی، متأثر از ناترازیها، تمرکز خود را بر سه استان هدف قرار داده است، جایی که مصرف خانگی، صنایع عمومی، گلخانهها و مرغداریها بالاست و اقدامهای بهینهسازی در آنجا بیشترین تأثیر را دارد.
به گفته عباسزاده هدفگذاری انجام شده دو برابر سال قبل است و انتظار داریم کاهش مصرف به ۴۲ درصد برسد.
وی اضافه کرد: برآورد ما این است که در دوره چند ماهه اجرای اقدامها، تقریباً ۲ میلیون مترمکعب در روز کاهش مصرف خواهیم داشت. این مقدار بسته به نوع محصول پتروشیمیها متفاوت است، اما امید است زیان کاهش تولید امسال در صنعت پتروشیمی کم باشد.
معاون وزیر نفت با اشاره به جمع آوری گازهای مشعل خاطر نشان کرد: حدود ۱۵۰۰ میلیون فوتمکعب در روز گاز مشعل از طریق پروژههای بزرگ در خوزستان و استانهای همجوار جمعآوری میشود. بخش قابلتوجهی از این پروژهها امسال به بهرهبرداری رسیده و تاکنون ۱۴ مشعل بزرگ از مجموع ۵۷ مشعلی که برنامهریزی شده بود در پروژه بیدبلند خلیج فارس خاموش شدهاند؛ این اقدامها هم از محیط زیست حفاظت میکند و هم منابع ارزشمند کشور را هدر نمیدهد و گازهای مشعل به چرخه اقتصادی صنعت باز میگردند.
