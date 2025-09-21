به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از کنشگران مدنی فعالان اجتماعی اعضای سازمانهای مردم نهاد و فعالان حوزه محیط زیست استان سمنان در نامهای خطاب به شورای عالی یونسکو خواستار ورود این نهاد به حفاظت از کوهستان آبساز و حیات بخش شاهوار شدند.
در این نامه که یک نسخه آن در اختیار خبرگزاری مهر استان سمنان قرار گرفته میخوانیم: اعضای شورای عالی کمیسیون ملی یونسکو آقایان آیت الله سید مصطفی محقق داماد، محمد جواد ظریف، غلامعلی حداد عادل، حجت الاسلام مصطفی رستمی و حسام الدین آشنا و خانمها ژاله آموزگار و فاطمه سادات سلطانی طباطبایی همچنین خانم شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست و آقایان سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، حسین صراف وزیر علوم، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما و حسین فرطوسی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران مستحضر هستید که شهرستان شاهرود دیار شیخ ابوالحسن خرقانی و بایزید بسطامی قطب عرفان شرق است و از سوی دیگر قیمتیترین و ارزشمندترین خدمت نظام جمهوری اسلامی به این خطه ثبت جهانی جنگل هیرکانی ابر و ثبت ملی کوهستان شاهوار به عنوان سپر حفاظتی جنگل هیرکانی است.
در ادامه این نامه آمده است مردم این دیار هنگامی که دریاچه ارومیه در حال خشک شدن بود، جنگل هیرکانی ابر را با جان خود حفاظت نموده و زمینه ثبت جهانی آن را فراهم آوردند. جنگل هیرکانی ابر از الزامات تحقق گام دوم انقلاب بخش محیط زیست همتراز با دریاچه ارومیه شمرده شده و یکی از دو اثر طبیعی ثبت جهانی کشور عزیزمان ایران و کوهستان شاهوار سپر حفاظتی این جنگل و تنفسگاه فلات مرکزی ایران است.
در این نامه همچنین میخوانیم مردم شهرستان شاهرود با هزاران امضا در سال ۱۳۹۸ و ارسال آن به دفتر مقام معظم رهبری کوهستان شاهور را با عدم تمدید مجوز معدن مخرب بوکسیت صیانت نموده و زمینه ثبت ملی آن را در سال ۹۹ فراهم کردند لذا انتظار دارد با توجه به تهدیدات تغییر اقلیم عضویت ایران در کنوانسیونهای بینالمللی جنگ آب و خشکسالی که تأثیرات منفی عمدهای در سلامت و معیشت مردم ایجاد نموده است و مخاطرات جانی و مالی معدن بوکسیت و تهدید کننده توان اکولوژیک کشور از حقوق ملی بین المللی و بین نسلی مردم در برابر اقدامات وزارت صمت و سازمان ایمیدرو که پرونده تحقیق و تفحص آب از طرف قوه قضاییه و دیوان محاسبات ارسال شده صیانت نمایید مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی با تمدید مجوز معدن بوکسید در کوهستان شاهوار به پیوست این نامه ارسال میگردد.
گفتنی است جمع کثیری از مردم، علاقهمندان و دلسوزان فعالان مدنی و اجتماعی سازمانهای مردم نهاد و فعالان محیط زیستی زیر این نامه را امضا کردند. از آنجا که کوهستان آبساز شاهوار مهمترین منبع تأمین کننده آب شهرستان شاهرود تنها شهرستان دارای تنش آبی شدید با کمبود ۲۵۰ لیتر بر ثانیه در استان سمنان محسوب میشود مردم این شهرستان خواستار پایان دادن به تخریب کوهستان شاهوار از سوی معدن بوکسیت هستند.
مردم شهرستان شاهرود همچنین اظهار میدارند که تخریب گسترده منابع طبیعی و منابع آبی آن هم در این شرایط خشکسالی صداق بارز بیتوجهی به مطالبات مردم و سلامت و زندگی آنان است نام آن هرچه میتواند باشد توسعه پایدار نیست.
نظر شما