۷میلیون نهال در استان سمنان کاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضارهایی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در منابع طبیعی سمنان ضمن اشاره به فعالیت سه نهالستان در استان بیان کرد: سهم استان سمنان در طرح یک میلیارد نهال طی چهار سال ۱۰ میلیون نهال است.
وی با بیان اینکه هفت میلیون نهال تا کنون در استان سمنان تولید شده است، افزود: در سال ۱۴۰۲ و همزمان با آغاز این طرح ۳ میلیون اصله نهال در بخش خصوصی و دولتی تولید و در سالهای ۱۴۰۳و ۱۴۰۴ جمعاً ۷میلیون تولید شده است.
مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان همچنین اعلام کرد: از گونههای تولیدی در این نهالستان میتوان به گونههای سنجد، تبریزی، گلابی وحشی، بلوط، زبان گنجشک، زیتون تلخ اشاره کرد.
رهایی توسعه زراعت چوب را بعنوان یکی از اهداف این طرح یادآور شد و گفت: علاوه بر نهالستانهای جنگلی، ۱۸ پارک جنگلی نیز با مساحت ۹۱۸ هکتار در این استان احداث و مدیریت بیشتر این پارکها به شهرداریها و بخشهای خصوصی واگذار شده است.
وی افزود: طی این چند سال از ابتدا طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت ۷۰۰ هکتار طرح زراعت چوب با مشارکت مردم در استان انجام شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان بیان کرد: شاخصه نهالهای تولیدی در سه نهالستان استان در بحث فضای سبزی و زراعت چوب بوده است و امسال نیز با تعهد دو و نیم میلیون اصلهای نهال، شاهد تولید نهال در نهالستانهای استان سمنان هستیم.
نظر شما