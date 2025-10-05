به گزارش خبرنگار مهر، همگرایی بی‌سابقه اقشار مختلف مردم، فعالان محیط زیست، کسبه، خانواده شهدا و شخصیت‌های مذهبی و محلی شاهرود، با ارسال طومارها و مکاتبات متعدد به دادستان شاهرود، خواهان تعطیلی فوری و دائمی معدن بوکسیت تاش در کوهستان شاهوار شده‌اند. این جنبش مردمی که نگران بروز «فاجعه‌ای عظیم زیست‌محیطی و انسانی» هستند، با اخطارهای جدی مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان بازرسی کل کشور درباره نابودی مهم‌ترین منبع تأمین آب منطقه و آلودگی منابع آبی به فلزات سنگین تقویت شده و حالا چشم به کمک و تصمیم دادستان شاهرود دوخته‌اند.

متن نامه به شرح زیر است:

دادستان محترم شهرستان شاهرود جناب آقای امیری

خواهان: جمعی از مردان به نمایندگی از اقشار جامعه که سال‌های متمادی درخواست ابطال پروانه معدن بوکسیت در کوهستان آبساز شاهوار را با هزاران امضا تقاضا نموده‌اند.

خواسته: ورود دادستان محترم شاهرود به صیانت از کوهستان حیات بخش شاهوار و کانون آبساز شهرستان شاهرود به عنوان حقوق عامه

با سلام و احترام پس از حضور حجت الاسلام موحدی دادستان کل کشور در همایش نقش قوه قضاییه در حفظ و حراست از محیط زیست و منابع طبیعی، شاهوار آزمون بزرگ برای مدیریت کلان در سطح کشور است.

۱. شرکت آلومینا قریب به ۱۰ سال با تاراج از کوهستان شاهوار و ایجاد آلودگی، تهدید کننده بوده است (متن خبر مندرج در خبرگزاری میزان) و حتی سال ۱۴۰۴ در مجمع عمومی بورس، شفافیت مالی و حقوقی نداشت ( در دیوان محاسبات سوابق شرکت آلومینا و در قوه قضاییه پرونده‌های حقوقی آن موجود است).

۲. شرکت دولتی آلومینا، شاهوار، محیط زیست، منابع طبیعی، حیات وحش و تنوع ژنتیکی، پوشش گیاهی، حیات و سلامت انسانی، منظر گردشگری، معیشت مردم و کلیه فعالیت‌های اقتصادی و جوانی جمعیت منابع آب، و همچنین زیرساخت‌ها را با تخریب گسترده در گذشته در معرض خطر قرار داده است.

۳. قله شاهوار در ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۹ در زمان اتمام پروانه بهره‌برداری معدن بوکسیت و توقف فعالیت، ثبت ملی شد (گرچه حتی اگر فعالیت هم داشت میراث فرهنگی حق ثبت ملی داشت).

پس از ثبت ملی و به استناد ماده واحد قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۵۲ به وزارت فرهنگ وقت اجازه داده شده علاوه بر آثار مشمول حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ آثار غیرمنقولی را که از نظر تاریخی با شئون ملی واجد اهمیت می‌باشد صرف نظر تاریخ ایجاد یا پیدایش آن با تصویب شورای عالی فرهنگ و هنر در عداد آثار ملی مذکور در قانون مزبور به ثبت برساند.

آثار مذکور در این ماده مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با آثار ملی خواهد بود.

بنابراین وقتی یک اثر ثبت ملی می‌شود دولت مکلف به حفظ و نگهداری آن می‌باشد در جهت ضمانت اجرای آن در قانون تعزیرات و مجازات بازدارنده مواد ۵۶۳ برای آن وجود دارد.

در نامه میراث به مجلس و کمیسیون اصل نود که به پیوست نامه آمده، صراحتاً ذکر شده است، قله شاهوار در فهرست میراث ملی طبیعی ایران ثبت شده است و معدن بوکست تاش که پروانه بهره‌برداری آن در تاریخ بیست و هفتم اسفند ماه ۱۳۹۷ به اتمام رسیده بخشی در محدوده حریم و بخشی در محدوده عرصه این اثر ملی و طبیعی فعالیت داشته است.

۴. سازمان محیط زیست کشور در طول فعالیت معدن (۸۹ تاکنون) با فعالیت معدن موافق نبوده و حتی فقدان وجاهت قانونی آن نیز اعلام شده است. آخرین اظهار نظر مکتوب سازمان حفاظت از محیط زیست به صراحت از آثار تخریبی گسترده برای اکوسیستم کوهستان شاهوار و شیب زیاد، رانشی بودن زمین و حساسیت اکولوژیکی منطقه و افزایش غلظت آلاینده‌های سمی از جمله فلزات سنگین در آب همزمان با فعالیت معدن در نامه‌ای مورخ سوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ که در پیوست موجود است، اعلام شده است.

قابل ذکر است که تصویب‌نامه هیئت وزیران مصوب چهاردهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ تحت عنوان آیین نامه اجرایی آمایش سرزمینی در تبصره ۳ ماده ۲ آمده دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند حسب مورد وظایف و تکالیف محیط زیستی مربوط به طرح‌ها و پروژه‌ها را به تفکیک ابلاغ نمایند.

۵. آسیب‌های معدن بوکسیت تاش به زیرساخت‌ها و در معرض خطر قرار گرفتن بهداشت و جان شهروندان و تنوع ژنتیکی و سیما و منظر گردشگری و منابع آب شیرین، تنفسگاه فلات مرکزی ایران از سوی دستگاه‌های اجرایی بارها اعلام و مخالفت منابع طبیعی و دیگر دستگاه‌ها نیز با بیان مخاطرات به صراحت اعلام شده است.

۶. مطالعات ملاحظات ایمنی دفاعی و امنیتی (فصل چهارم مطالعات آمایش) ۱۳۹۵ و احصای مشکلات استان ۱۴۰۰، توسط مجلس و خبرگزاری میزان به پیوست ارسال می‌شود گواه و شاهد شکوائیه است. بیش از ۵۰ زمین لرزه از تیر ماه تاکنون با کانون تاش نگارمن و ابرسج بر روی گسل شاهوار، شهرستان شاهرود را لرزانده است.

۷. در الزامات تحقق گام دوم انقلاب جنگل هیرکانی ابر ( شاهوار سپر حفاظتی آن است) همتراز با دریاچه ارومیه و هشدارهای محیط زیستی از دشمنی اسرائیل خطرناک‌تر شمرده شده است.

لذا تقاضا دارد بر اساس قاعده لا ضرر ولا ضرار فصل ۵۰ قانون اساسی و اصل پیشگیری در حقوق بین‌الملل محیط زیست احتیاط ( کنوانسیون‌های بین‌المللی که ایران نسبت به آن‌ها متعهد است) که حتی فقدان قطعیت علمی مانع اقدام پیشگیرانه نیست و به خطر افتادن آب و هوا اقلیم و تنوع زیستی و امنیت غذایی و امنیت روانی جامعه، دادستان محترم به عنوان مدعی العموم ورود نموده و با ابطال پروانه فعالیت معدن فوق الذکر حقوق ملی و بین المللی و حقوق بین نسلی مردم و آرامش خاطر و بهداشت روانی جامعه مورد صیانت قرار بگیرد.

یادآوری: در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که جنگ ۱۲ روزه رخ نداده و مکانیسم ماشه فعال نبود هشدارهای مسئولان محلی در باب اعتراضات مردم محلی برای مسئولین کشوری ارسال شد (پیوست) همچنین ملاقات حضوری نمایندگان جمع مورد امتنان است.

گفتنی است صدها نفر این نامه را امضا کرده‌ و اسناد آن در خبرگزاری مهر استان سمنان، موجود است.

به گزارش مهر، صبح یکشنبه جمعی از نمایندگان اقشار مختلف شهرستان شاهرود در دیدار با دادستان شاهرود با ارائه مستندات علمی و کارشناسی خواستار ابطال پروانه بهره برداری معدن بوکسیت تاش کوهستان شاهوار و جلوگیری از ساخت شهرک ۴۰۷ هکتاری جاده شاهرود ، گرگان شدند.