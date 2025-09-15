روایت ایستادن پای کوهستان «شاهوار»؛ تعطیلی کامل معدن حرف آخر مردم است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: همزمان با انتصاب فرماندار شاهرود گروهی از دغدغه‌مندان و مردم شهرستان در گردهمایی به میزبان مسجد تاریخی شیخ علی اکبر شاهرود خواستار پایان دادن به معدن کاری در کوهستان آب‌ساز و حیات بخش شاهرود شدند.

گردهمایی مردم دغدغه‌مند شاهرود در اعتراض به امکان تمدید معدنکاری در شاهوار، با حضور نماینده بیت مرحوم آیت الله العظمی سید محمود شاهرودی مرجع تقلید مسلمانان در حالی برگزار شد که کسبه خیابان مزار و بازار شاهرود، جمعی از دغدغه مندان، موثران، خانواده معزز شهدا و ایثارگران، روحانیان و آحاد مردم در این مراسم حضور داشتند.

مردم در این گردهمایی خواستار پایان دادن به معدن کاری در کوهستان آب‌ساز و حیات بخش شاهوار شده و بر ضرورت حفاظت از محیط زیست، منابع آبی، جلوگیری از تأثیرات منفی آتشباری و معدنکاری بر چشمه‌ها، رودخانه‌ها و منابع آبی زیرزمینی، حفاظت از خاک به عنوان ارزشمندترین دارایی مردم در کنار آب، حفظ وحوش و پوشش گیاهی و همچنین توجه به ثبت ملی شاهوار شدند.

معدن مخرب نمی‌خواهیم

حجت الاسلام سید محمود شاهرودی نماینده بیت مرحوم آیت الله العظمی سید محمود شاهرودی (رض) مرجع تقلید مسلمانان در این مراسم خواستار پایان دادن به پرونده تخریب شاهوار توسط معدن بوکسیت شد.

حجت الاسلام شاهرودی با بیان اینکه امروز مردم شاهرود با مشکل جدی تخریب شاهوار، به عنوان مهمترین منبع تأمین کننده آب روبرو هستند، گفت: معضل تخریب شاهوار برای آب شرب و کشاورزی مردم شهرستان شاهرود مشکلات عدیده‌ای ایجاد خواهد کرد و ما با ادامه کار این معدن مخالف هستیم.

وی با بیان اینکه تجمع باطله‌ها در شاهوار همچنین سبب شده تا مخاطرات بروز سیلاب در روستای تاش و مناطق اطراف پدید بیاید و امکان دارد در صورت بروز چنین رویدادهایی شاهد اتفاقاتی که در آق قلا رخ داد در شهرستان شاهرود نیز باشیم و این خطر جدی برای مردم است، افزود: موضوع دیگری که در شاهوار وجود دارد در کنار آب و مخاطرات طبیعی، مقوله سلامت مردم است لذا توقع داریم مسئولان به صورت جدی ممنوعیت معدن کاری در این کوهستان را اعلام کنند.

ادامه کار معدن به صلاح مردم نیست

نماینده بیت مرحوم آیت الله العظمی سید محمود شاهرودی مرجع تقلید مسلمانان با بیان اینکه ادامه کار این معدن به صلاح مردم نیست و مردم شاهرود هم اجازه بازگشایی آن را نخواهند داد، ابراز کرد: مردم ما از مسئولان مطالبه گری دارند و توقع است که مدیران هم به مطالبات مردم توجه کنند.

شاهرودی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم و با بیان اینکه توقع از مسئولان می‌رود تا تلاش کنند، مشکلات بر دوش مردم کمتر شود، گفت: ما چه در تهران و چه در سمنان تماس‌های مکرری داشته و مطالبه مردم شاهرود را در سطوح استانی و ملی نیز پیگیری کرده‌ایم و نکته قابل توجه این است که حتی سازمان محیط زیست هم به عنوان مرجع رسمی دولت، مخالفت خود با معدنکاری در شاهوار را صراحتاً اعلام کرده است.

وی با بیان اینکه مردم در این شهرستان زندگی می‌کنند و ما وظیفه داریم از خانه مان حفاظت کنیم، گفت: حرف ما این است که اگر قرار باشد بهره برداری از شاهوار برای چند نفر باشد و ضرر آن برای صدها هزار نفر این موضوع نباید انجام شود.

شاهرودی افزود: مضافاً بر اینکه تصمیم گیران امروز اصلاً بومی نیستند که بدانند چه اتفاقاتی در اینجا رخ خواهد داد و لذا ما یک جمله را به بهره برداران معدن می‌گوئیم و آن اینکه شش ماه از آب شاهوار برای خانواده شأن مصرف کنند اگر حاضر به مصرف آن آب برای خانواده خود شدند (حتی ما حاضر هستیم حتی با دبه و خودرو آب شاهوار را برای خانواده‌هایشان ببریم) سپس درباره معدن صحبت کنند.

عضو بیت مرحوم آیت الله العظمی سید محمود شاهرودی مرجع تقلید مسلمانان با بیان اینکه ما در کنار کمبود آب بر اثر تخریب‌ها، دچار مشکلات سلامتی نیز می‌شویم، گفت: گزارش‌های زیادی در این ارتباط دریافت شده است و لذا اگر هر منفعتی هم در معدن باشد ولی به سلامتی مردم لطمه بزند آن را نخواهیم خواست.

سلامتی مردم به خطر می‌افتد

میر محمدی از کسبه خیابان مزار و از کسانی که در این گردهمایی حضور داشت نیز اعلام کرد: مردم ما مملکت، کشور، نظام و دولت را از خودشان می‌دانند اما این‌طور نباید باشد، که مسئولان خلاف خواست مردم تصمیم بگیرند و آن را هم عملی کنند.

گلچهره محمدی کنشگر مدنی و عضو ستاد نجات شاهوار نیز در این گردهمایی ضمن اشاره به بروز مخاطرات جدی در زمینه معدن کاری، گفت: آلودگی آب طبق اسناد و مدارک معتبر و همچنین آزمایشات در زمان فعالیت معدن به اثبات رسیده و سازمان حفاظت از محیط زیست صراحتاً مخالفت خود را در این زمینه اعلام کرده است.

محمدی ابراز کرد: هیچ منفعتی حتی اگر هزاران میلیارد تومان هم باشد به سلامتی انسان نمی‌ارزد و لذا پایان دادن به معدن کاری در شاهوار، خواسته مردم شهرستان شاهرود است.

وی با بیان اینکه شرکت بهره بردار شاهوار اعلام کرده که معادن شیرین چشمه و همچنین جهان آباد تا ۲۰ سال دیگر بوکسیت این شرکت را تأمین خواهند کرد و لذا سوال اساسی اینجا است که پس در این صورت چرا با روح و روان مردم شهرستان شاهرود بازی می‌شود، افزود: مشخص نیست اصرار دولت برای عمل کردن خلاف خواست و اراده مردم چه معنایی دارد.

معضلات جدی برای سلامتی مردم

این کنشگر مدنی گفت: آتشباری و معدن کاری تأثیر منفی مستقیم بر منابع آبی به لحاظ کمی نیز خواهد داشت و این در حالی است که شهرستان شاهرود همین حالا هم با کمبود جدی آب روبرو است.