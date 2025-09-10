به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر خانی نماینده سابق شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی در حساب ایکس خود نوشت: استاندار سمنان بداند که در موضوع شاهوار، سلامت و آینده مردم بر منافع اقتصادی عده‌ای خاص ارجحیت دارد.

خانی در ادامه نوشت: انتظار می‌رود در این شرایط حساس کشور به جای دامن زدن به تنش‌ها خواست و اراده مردم را بشنوید نه طمع سودجویان را.

اشاره خانی به احتمال بازگشایی معدن بوکسیت تاش در کوهستان آبساز و حیات بخش شاهوار است.

معدنی که یک دهه منابع آبی شاهرود را تخریب کرد و حالا استاندار سمنان و تیم مدیریت دولت تلاش دارند تا با نگاه تقلیل گرایانه صرفاً اعلام کنند که جلوی آلودگی آب را خواهند گرفت در صورتی که مشکل شاهوار کمیت و میزان آب، تخریب بستر رودخانه‌ها، از بین بردن چشمه‌ها و زیستگاه وحوش، پوشش گیاهی، فرسایش خاکی و… است.