۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۴۴

فاجعه زیست‌محیطی در کمین شاهوار؛ سلامت مردم یا طمع سودجویان؟

شاهرود-نماینده سابق شاهرود و میامی در مجلس با هشدار به استاندار سمنان نسبت به عواقب بازگشایی معدن بوکسیت تاش در شاهوار هشدار داد و گفت:سلامت مردم شاهرود قربانی منافع اقتصادی عده‌ای خاص نشود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر خانی نماینده سابق شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی در حساب ایکس خود نوشت: استاندار سمنان بداند که در موضوع شاهوار، سلامت و آینده مردم بر منافع اقتصادی عده‌ای خاص ارجحیت دارد.

خانی در ادامه نوشت: انتظار می‌رود در این شرایط حساس کشور به جای دامن زدن به تنش‌ها خواست و اراده مردم را بشنوید نه طمع سودجویان را.

اشاره خانی به احتمال بازگشایی معدن بوکسیت تاش در کوهستان آبساز و حیات بخش شاهوار است.

معدنی که یک دهه منابع آبی شاهرود را تخریب کرد و حالا استاندار سمنان و تیم مدیریت دولت تلاش دارند تا با نگاه تقلیل گرایانه صرفاً اعلام کنند که جلوی آلودگی آب را خواهند گرفت در صورتی که مشکل شاهوار کمیت و میزان آب، تخریب بستر رودخانه‌ها، از بین بردن چشمه‌ها و زیستگاه وحوش، پوشش گیاهی، فرسایش خاکی و… است.

