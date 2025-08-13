به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند صبح چهارشنبه در شورای معادن استان سمنان به میزبانی استانداری بیان کرد: شورای ملی معادن برای نخستین‌بار اختیار برخی مجوزها را به استان تفویض کرده است.

وی با بیان اینکه این فرصت باید با نگاه کارشناسی و در راستای منافع استان و کشور استفاده شود، افزود: همه تصمیمات با مشورت دستگاه‌های مرتبط از جمله منابع طبیعی و محیط زیست اتخاذ شود.

استاندار سمنان ادامه داد: مدیریت معادن باید با رویکرد توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست و رعایت حقوق نسل‌های آینده انجام شود و استان سمنان در این مسیر، از همه ظرفیت‌های قانونی و کارشناسی خود استفاده خواهد کرد.

کولیوند بیان کرد: منابع معدنی استان باید در چارچوب قوانین و با رعایت کامل الزامات فنی و زیست‌محیطی استخراج شوند و هرگونه برداشت غیرقانونی با قاطعیت متوقف خواهد شد.

وی افزود: سیاست استان بر استفاده از ظرفیت معادن برای ایجاد ارزش افزوده، اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی مناطق معدنی است و برنامه‌ها به گونه‌ای تنظیم شده که منافع حاصل، مستقیماً در خدمت توسعه روستاها و مناطق کمتر برخوردار قرار گیرد.

استاندار سمنان ادامه داد: حق مردم منطقه باید در قالب برنامه‌های دهیاری‌ها و طرح‌های عمرانی و خدماتی مانند آبرسانی، جدول‌گذاری و بازسازی مدارس تأمین گردد و این منابع با نظارت دقیق و شفاف در مسیر توسعه هزینه شود.

به گزارش مهر، این صحبت‌های استاندار سمنان در حالی مطرح می‌شود که یکی از بزرگترین مطالبات مردم استان سمنان و خصوصاً شاهرود و بسطام پایان دادن به تخریب‌های معدن بوکسیت در کوهستان شاهوار به عنوان بزرگترین تأمین کننده آب شهرستان است، مردم از استاندار سمنان می‌خواهند تا با پایان دادن به دغدغه‌های مردم پایان رسمی معدنکاری و عدم تمدید مجوز معدن مخرب بوکسیت تاش را اعلام کند. همچنین این صحبت‌های استاندار سمنان می‌تواند برای مردم دلگرم کننده باشد.