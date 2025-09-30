محمد رضا یونسیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه اعضای این شورا مخالف معدن کاری و تخریب کوهستان آبساز و حیات بخش شاهوار هستند، ابراز کرد: این موضوع را به استاندار سمنان نیز اعلام کرده ایم.

وی از دیدار روز گذشته خود با مدیر سازمان همیاری شهرداری های استان سمنان خبر داد و افزود: در دیدار با این مدیر ارشد استانی نیز مراتب مختلف شورای شهر شاهرود با ادامه تخریب ها و معدنکاری در شاهوار اعلام شد.

رئیس شورای شهر شاهرود با بیان اینکه تعطیلی و عدم تمدید پروانه معدن بوکسیت در کوهستان شاهوار، خواسته همه مردم شهرستان است، گفت: مردم شاهرود به هر قیمتی حتی اگر منافع مادی زیادی هم برایشان داشته باشد، معدن کاری در شاهوار را نمی‌خواهند.

یونسیان با بیان اینکه شاهوار نماد شاهرود است، گفت: از دیرباز نقش شاهوار چه در زندگی مردم و چه در تامین آب، بی‌بدیل بوده و اگر قرار باشد تخریب و فعالیت معدنی انجام شود، فجایع بزرگی پدید خواهد آمد و لذا بار دیگر درخواست داریم که صدای اعضای شورای شهر به نمایندگی از مردم شاهرود به گوش استاندار سمنان برسد.

به گزارش مهر، مردم شاهرود بیم تمدید مجوز معدن مخرب بوکسیت تاش در کوهستان آب ساز شاهوار را دارند، این کوهستان سال‌ها است تامین کننده آب مردم شهرستان است.