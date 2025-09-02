مخالف معدن بوکسیت «شاهوار» هستیم؛ تنفسگاه فلات مرکزی در خطر نابودی!

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب جلالی صبح سه شنبه در دیدار با تشکل‌های زیست محیطی شاهرود به مناسبت روز ملی یوز در محل سالن هلال احمر این شهر با بیان اینکه مباحث مطرحی پیرامون محیط زیست جای تقدیر است، ابراز داشت: تلاش برای حفظ محیط زیست در واقع سرمایه گذاری برای آینده است.

وی با بیان اینکه مهمترین دغدغه موجود در شاهرود نیاز آبی است، افزود: نزدیک به ۹۳۰ لیتر نیاز آبی در شهرستان وجود دارد و ۷۰۰ لیتر موجودی آب است و گپ ۲۰۰ تا ۳۰۰ لیتری به چشم می‌خورد.

فرماندار شاهرود بابیان اینکه دغدغه مندی حفظ محیط زیست برای همه مسئولان است، ابراز داشت: اینکه فعالان محیط زیست با نگرانی جدی و قدم بر حفظ آن برداشتند، نادیده گرفته نمی‌شود.

جلالی با بیان اینکه دولت قائل به حفاظت از محیط زیست است، تصریح کرد: شاهوار تنفس گاه فلات مرکزی، دغدغه مردم شاهرود فقط نیست قطعاً متعلق به آحاد مردم و موضوع ملی است.

وی ضمن بیان اینکه با هر گونه تخریب مختلف هستیم و به مطالبه گری احترام می‌گذاریم، افزود: نگاه شما را قطعاً استاندار سمنان نیز لحاظ خواهد کرد و مصلحت شهر را در نظر خواهد گرفت.