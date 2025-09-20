به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واع، سرویس اطلاعات عراق اعلام کرد که ۴۷ فرانسوی داعشی از سوریه به این کشور منتقل شده‌اند تا محاکمه شوند.

بر اساس این گزارش، داعشی های مذکور از مناطق شمال شرق سوریه به عراق منتقل شده‌اند. آنها در عملیات‌های تروریستی صورت گرفته در این کشور طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ دست داشته‌اند.

همچنین تعدادی از آنها در اقدامات مخرب علیه امنیت ملی عراق در خارج این کشور شرکت کرده‌اند. سرویس اطلاعات عراق همچنین اعلام کرد که حکم جلب عناصر مذکور از سوی سیستم قضایی این کشور صادر شده بود.

لازم به ذکر است که در حال حاضر صدها عنصر داعشی به همراه خانواده‌هایشان در اردوگاه الهول سوریه مستقر هستند؛ اردوگاهی که آمریکا مانع برچیده شدن آن می‌شود.