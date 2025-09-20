جولان رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، منابع سوری از تجاوز نظامیان صهیونیست به شهرک‌های "کودنا" و "بریقه" در حومه القنیطره در جنوب سوریه خبر دادند.

دیروز شنبه نیز همین روستای کودنا هدف حمله توپخانه رژیم صهیونیستی قرار گرفته بود.

همچنین دیده بان حقوق بشر سوریه بامداد شنبه نیز از تجاوز نظامیان صهیونیست به روستای عابدین در منطقه حوض یرموک واقع در حومه غربی درعا خبر داد.

با وجود تجاوزات رژیم صهیونیستی، ابومحمد الجولانی، سرکرده رژیم حاکم بر سوریه از امضای یک توافقنامه امنیتی با تل آویو طی روزهای آتی خبر داده است.