  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۵۸

جولان رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه ادامه دارد

جولان رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه ادامه دارد

منابع سوری از تجاوز نظامیان صهیونیست به جنوب سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، منابع سوری از تجاوز نظامیان صهیونیست به شهرک‌های "کودنا" و "بریقه" در حومه القنیطره در جنوب سوریه خبر دادند.

دیروز شنبه نیز همین روستای کودنا هدف حمله توپخانه رژیم صهیونیستی قرار گرفته بود.

همچنین دیده بان حقوق بشر سوریه بامداد شنبه نیز از تجاوز نظامیان صهیونیست به روستای عابدین در منطقه حوض یرموک واقع در حومه غربی درعا خبر داد.

با وجود تجاوزات رژیم صهیونیستی، ابومحمد الجولانی، سرکرده رژیم حاکم بر سوریه از امضای یک توافقنامه امنیتی با تل آویو طی روزهای آتی خبر داده است.

کد خبر 6596058

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها