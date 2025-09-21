وزیر اوقاف الجزایر بر لزوم چاپ علمی و دقیق قرآن تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف بلمهدی، وزیر امور دینی و اوقاف از کمیته بازنگری و بررسی نسخههای قرآن این کشور بازدید و بر ضرورت رعایت دقت علمی در بررسی و بازنگری قرآن با هدف چاپ نسخههای بی نقص و شایسته جایگاه کلام وحی تأکید کرد.
وی در این دیدار در نشست دورهای کمیته بازنگری و بررسی نسخههای قرآن الجزایر که در مقر وزارت اوقاف در الجزیره، پایتخت این کشور برگزار شد، حضور یافت.
بلمهدی در این بازدید از تلاشهای اعضای کمیته در راستای خدمت به قرآنی قدردانی و بر مسئولیت مهم آنان برای تضمین چاپ دقیق و بدون اشتباه نسخههای قرآن تأکید کرد.
وی همچنین گفت: الجزایر در زمینه اهتمام به قرآن پیشگام است و همواره تلاشهایی به منظور تهیه و توزیع قرآن در چاپهای مختلف انجام داده که بیانگر جایگاه تاریخی و فرهنگی این کشور در راستای خدمت به قرآن و نشر آن در جهان است.
گفتنی است، کمیته بازنگری چاپ قرآن چند سال پیش به دنبال انتشار تعدادی از نسخههای قرآن کریم به همراه برخی اشتباهات چاپی به دستور محمد عیسی، وزیر اوقاف وقت الجزایر فعالیت خود را از سر گرفت.
اعضای این کمیته از سوی وزیر اوقاف الجزایر تعیین میشوند و چاپ و نشر دقیق و بدون اشتباه قرآن در این کشور را در دستور کار قرار دادهاند.
