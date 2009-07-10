به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، دکتر محمود هباش وزیر اوقاف و امور دینی فلسطین نسبت به توزیع نسخه‌ای از قرآن کریم که در آن خطای چاپی وجود داشت، هشدار داد.

وی با اشاره به اینکه این نسخه از قرآن کریم از سوی مرکز چاپ و نشر میراث عربی قاهره منتشر شده است، تصریح کرد: به علت وجود خطای چاپی در کلمه "فاحیا" که با نقطه اضافی زیر "ح" شد "فاجیا" این قرآن ممنوع اعلام شده است.

وزیر اوقاف و امور دینی فلسطین اظهار داشت: هر کسی که این نسخه از قرآن را خریداری کرده است، آن را تصحیح کند یا در غیر این صورت به مدیریت اوقاف استانش تحویل دهد.

وی از کتابفروشیها و چاپخانه‌ها خواست این نسخه از قرآن را به فروش نرسانند.