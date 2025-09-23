حجتالاسلام مجتبی ذوالنوری در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر، در واکنش به تحرک غیرقانونی سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامههای خاتمه یافته شورای امنیت، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران تمام تلاش خود را برای جلوگیری از رسیدن کار به فعالسازی مکانیسم ماشه به کار بست و در این مسیر همه تعهدات برجامی خود را به صورت کامل و دقیق اجرا کرد.
وی ادامه داد: ایران نه تنها همکاری گستردهای با آژانس بینالمللی انرژی اتمی داشته است، بلکه به صورت یکطرفه تعهدات برجامی را نیز پذیرفت و نظارتهای فوق پادمانی را قبول کرد. این به این معناست که ما نظارتهای چندین برابر بیشتری را نسبت به آنچه توافق NPT بر مراکز هستهای دنیا اعمال میکند، پذیرفتهایم. همچنین، اجرای پروتکل الحاقی و دیگر اقدامات مربوطه را به صورت داوطلبانه انجام داده و میدان را برای بازرسان آژانس در طول سالیان طولانی باز گذاشتیم.
اعتراف آژانس به صلحآمیز بودن فعالیتهای هستهای ایران
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: بازرسان آژانس به اندازه چند ده سال نظارت بر مراکز هستهای کشورهای مختلف دنیا، بر مراکز هستهای ما نظارت میدانی، مؤثر، بدون اغماض، بدون چشمپوشی و با وسواس و غرضورزانه داشتند. در نهایت نیز آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشهای متعدد خود اقرار و اعتراف داشت که فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی ایران صلحآمیز است و انحراف به سمت مسائل نظامی نداشته است.
ذوالنوری با اشاره به تعهدات برجامی جمهوری اسلامی ایران، گفت: ما به همه تعهدات خود عمل کردیم و هیچ کسی نمیتواند بگوید که جمهوری اسلامی به تعهداتش عمل نکرده است. در مقابل، آمریکا در میانه راه از برجام خارج شد و اروپاییها هم مطلقاً به وظیفه مهم و اصلی خود مبنی بر رفع تحریمهای ایران عمل نکردند.
نقش گروسی در حمله به ایران
وی افزود: نکته مهم بعدی آن است که علیرغم محدودیتهای بینالمللی برای حمله به مراکز هستهای، طرف مقابل به مراکز هستهای ایران حمله کرد، در حالی که آژانس به عنوان متصدی نظارت بر مراکز هستهای و تأمین حقوق هستهای کشورها و اعضا، باید از این کار ممانعت میکرد، اما نه تنها این کار را نکرد، بلکه رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی نقش نوکری، جاسوسی و آمادهکننده اطلاعات و دادهها را برای حمله آمریکا و اسرائیل به مراکز هستهای ایران ایفا کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با وجود تمام این مسائل، جمهوری اسلامی در این مدت مدلهایی را ارائه داد تا از فعالسازی مکانیسم ماشه جلوگیری کند، چرا که ایران بر این باور است که با وجود حقانیت و مظلومیتی که داریم، اگر طرف غربی تصمیم به فعالسازی مکانیسم ماشه بگیرد، ما هم غیرفعال نخواهیم بود و اقدامات تقابلی انجام خواهیم داد. بنابراین، جمهوری اسلامی تلاش کرد تا کار به این مرحله نرسد، اما طرفهای مقابل همچنان اقدامات خصمانه خود را از دستور کار خارج نکردند.
فعالسازی مکانیسم ماشه به نفع هیچکس نیست
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اقداماتی که طرف غربی برای فعالسازی مکانیسم ماشه داشته، به نفع هیچکس نیست، اظهار کرد: طبیعی است اگر یک روند عادی اقتصادی در دنیا داشته باشیم، برای ما مطلوبتر است و ما نمیگوییم که مکانیسم ماشه هیچ دردسری برای ما ایجاد نمیکند و میدانیم مزاحمتهایی برای ما خواهد داشت، اما اینگونه نیست که اقدامات آنان یکجانبه باشد، به این معنا که جمهوری اسلامی ایران که آمادگی داشت همه نوع همکاری را حتی بعد از بمباران مراکز هستهای خود با آژانس انجام دهد، قطعاً در واکنش به اقدام غرب در فعالسازی مکانیسم ماشه، در موضع تقابل قرار میگیرد و حداقل کار ما آن است که همکاریهای خود با آژانس را تعلیق کنیم.
وی درباره تأثیر تعلیق همکاری ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ادامه داد: طبیعتاً این کار ممکن است باعث نگرانی طرف غربی شود و خواب آنها را پریشان کند، چرا که خواهند گفت حال که آژانس اشرافی بر فعالیتهای هستهای ایران نخواهد داشت، جمهوری اسلامی چه میکند، بر این اساس، اضطراب و نگرانی آنها صدچندان خواهد شد.
ذوالنوری افزود: البته غربیها تاکنون فیلم بازی میکردند و علی رغم اینکه میدانستند فعالیتهای ایران صلح آمیز است، اما مدام از فعالیتهای ایران ابراز نگرانی میکردند که ابراز نگرانی آنها کاملاً تصنعی و جوسازی علیه مردم و کشور ما بود، چرا که میخواستند ایرانهراسی را در دنیا خوب جا بیاندازند. اگر آنان سر سوزنی وجدان داشتند، این رفتارها را نمیکردند، چرا که خودشان به خوبی میدانند جمهوری اسلامی هیچ اقدام خارج از چهارچوبی انجام نداده که نگران باشند، اما آنها به صورت تصنعی از فعالیتهای ایران ابراز نگرانی میکردند تا دنیا و منطقه را از جمهوری اسلامی بترسانند. با همه این تفاسیر، از این به بعد و با تعلیق همکاری ایران با آژانس، نگرانیهای آنان به طور حقیقی درباره فعالیتهای ایران بیشتر خواهد شد.
تحریمهای آمریکا از تحریمهای بینالمللی سنگینتر است
وی در ادامه، گفت: نکته مهم دیگر آن است که جمهوری اسلامی انواع تحریمها را پشت سر گذاشته و تحریمهای آمریکا به مراتب از تحریمهای بینالمللی علیه ما سنگینتر است و اگر ما در جایی نتوانستیم تحریمهای بینالمللی را دور بزنیم، به دلیل خباثت، شیطنت و تمرکز آمریکا بر موضوع بوده است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: لذا اگر الان ما تحت تحریمهای آمریکا نبودیم و تحریمهای سازمان ملل بازمیگشت، شاید مشکلاتی پیدا میکردیم، ولی الان که ما تحت تحریمهای بزرگتر هستیم، آمدن یا رفتن این تحریمها شاید مزاحمتی برای ما ایجاد خواهد کرد، اما از تحریمهایی که آمریکاییها به عنوان تحریمهای فلجکننده از آن نام میبرند، شدیدتر نخواهد بود که بگوییم اتفاق خاصی رخ خواهد داد.
ذوالنوری در ادامه گفت: فارغ از اینکه فعال شدن مکانیسم ماشه، مزاحمتهایی را برای ما ایجاد میکند، اما موجب میشود برخی از مسائل تعیین تکلیف شوند. در وهله اول، اقتصاد ما از حالت شرطی بودن خارج خواهد شد و ما از ریلگذاریهایی که در گذشته انجام دادهایم، بهرهبرداری خواهیم کرد. در این مسیر، افرادی که باید وظایف خود را انجام دهند، طی این سالها مهارتهای ویژهای کسب کردهاند؛ بنابراین این طور نیست که دست ما بسته باشد و نتوانیم اقدام مؤثری انجام دهیم.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، اروپاییها که قصد دارند اسنپ بک را فعال کنند، با روسیه و چین هم درگیر هستند. همچنین خباثت و رذالت آنها و آمریکا برای کشورهای منطقه به وضوح آشکار شده است. پس از نسلکشی در غزه و دو سال جنگ ظالمانه، همچنین بعد از حمله به قطر و افشای صریح نقشه اسرائیل بزرگ توسط نتانیاهو، امروز کشورهای منطقه به خوبی دریافتهاند که دشمن واقعی آنها جمهوری اسلامی نیست، بلکه رژیم صهیونیستی، آمریکا و غرب هستند. لذا در این شرایط، حتی با فعال شدن اسنپبک، ارتباطات ما با کشورهای منطقه و کشورهای شرقی به مراتب آسانتر و روانتر از گذشته خواهد بود.
نماینده مردم قم در مجلس تاکید کرد: نباید تصور کنیم که با فعال شدن مکانیسم ماشه، درِ دنیا به روی اقتصاد ما بسته شده و با مشکلاتی مواجه خواهیم شد. اگر در گذشته برخی افراد در داخل کشور دشمن را بهخوبی نشناخته بودند و شاید فکر میکردند که میتوان با دشمن کنار آمد، اکنون آنها نیز به این باور رسیدهاند که دشمن زیادهخواهتر از آن است که بتوان به شکلی با آنها توافق کرد و مشکلات مردم ما از این طریق حل شود.
ضرورت تقویت روابط ایران با کشورهای منطقه و شرق
ذوالنوری گفت: امروز مردم ما به این نتیجه رسیدهاند که همان شعار خوداتکایی باید سرلوحه کارمان باشد. باید به جایی برسیم که دستمان روی زانوی خودمان باشد و دستمان را از زیر سنگ دشمن بیرون بکشیم. همچنین باید روابطمان را با کشورهای منطقه و شرقی تقویت کنیم. دنیا تنها به سه کشور اروپایی و آمریکا محدود نمیشود و این واقعیت برای همه قابل درک است.
وی ادامه داد: نکته مهم دیگر آن است که اگر امروز مکانیسم ماشه فعال شود، آن وحدت جهانی که در سالهای گذشته و زمانی که تحریمها علیه ما وضع شد و قطعنامههای متنوعی علیه ما تصویب گردید وجود داشت، دیگر از بین رفته است؛ در واقع، اکنون این وحدت نظر در میان کشورهای دنیا وجود ندارد و بسیاری از اعضای سازمان ملل دیگر اعتباری برای آن قطعنامهها قائل نیستند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مکانیسم ماشه بهطور خائنانهای در برجام گنجانده شد تا دست ما همچنان زیر فشار دشمن باقی بماند، اظهار کرد: امروز رو سیاهی بر کسانی میماند که از سکههای بیت المال به همدیگر بذل و بخشش کردند و از یخچال ملت، برای همدیگر نوشابه باز کردند، امروز رو سیاهی بر کسانی میماند که میگفتند نمیدانیم فردای انتخابات بعضیها صورتشان را با چه صابونی باید بشویند. امروز دم خروس حیلهگریها، دروغگوییها و قسمهای دروغ آنها برای مردم افشا شد که چه خیانتی پشت پرده داشتند، امروز پرده نفاق دریده شد و مردم باورشان شد آن کسانی که از اعتماد رهبری و مردم سو استفاده کردند، واقعاً خائن به حقوق ملت بودند و سکهها از جیب مردم برداشتند. حداقلش این است که امروز وقتی کوس رسوایی و خیانت آنها دنیا را کر کرده، حداقل آن سکههای برده شده از کیسه مردم فقیر را بازگردانند تا عذاب اخروی خودشان را کمتر کنند.
واکنش احتمالی مجلس به فعالسازی مکانیسم ماشه
ذوالنوری در ادامه درباره واکنش احتمالی مجلس شورای اسلامی به فعالسازی مکانیسم ماشه، گفت: هر چیزی که الان بنده اعلام کنم، حرف یک نماینده است، چرا که حتی اگر طرحی را ۱۵۰ نفر از نمایندگان هم امضا کنند، باز ضمانتی ندارد که خروجی آن از مجلس همانی باشد که در متن آمده است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: لذا اجمالاً عرض میکنم که مجلس شورای اسلامی در این زمینه منفعل نخواهد بود و بیکار نخواهد نشست و همراه با شورای عالی امنیت ملی و ارکان مختلف نظام به طور یقین به وظیفه خودش در ایجاد و تصویب قوانین و فراهم ساختن پشتوانه لازم برای دستگاه دیپلماسی کشورمان که بتوانند کار خودشان را انجام دهند، قطعاً عمل خواهد کرد و نسبت به تقابل با دشمن و پاسداری از حقوق ملت ایران، سر سوزنی کوتاهی نخواهد کرد.
