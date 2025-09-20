محمد سراج در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدام اخیر سه کشور اروپایی درباره بازگرداندن قطعنامههای خاتمهیافته شورای امنیت سازمان ملل، گفت: موضوع اسنپبک، یک تحفه بیسابقه در تاریخ قراردادهای بینالمللی است و متأسفانه تیم مذاکره کننده ما در زمان برجام، امتیازاتی را به طرف مقابل دادند که هرگز سابقه نداشته است؛ طبق برجام طرف مقابل، چه به تعهداتش عمل کند و چه نکند، باز هم حق دارد حرف آخر را بزند. مگر کسی در دنیا پیدا میشود که در قراردادی بپذیرد طرف مقابل، هر طور خواست رفتار کند و آخر سر هم تصمیم نهایی با او باشد؟
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تروئیکای اروپایی (فرانسه، آلمان، انگلیس) امروز دیگر قدرت تعیینکننده نیست، تصریح کرد: این کشورها زمانی قدرت داشتند، اما امروز تبدیل به عمله و اکره آمریکا شدهاند و تمام سیاستهایشان وابسته به رضایت آمریکاست و نه قدرتی دارند و نه استقلالی.
سراج در پاسخ به سوالی درباره هدف اصلی غرب از فعالسازی مکانیسم ماشه، گفت: تنها هدف آنان از این مسئله، تحمیل فشارهای مضاعف بر کشورمان است، اما سوال این است که مگر تحریمی مانده که علیه ایران اعمال نشده باشد؟ غربیها تاکنون هر کاری توانستند، انجام دادند و اگر هم اقدامی علیه ما انجام ندادند، به این دلیل نیست که نخواستند، بلکه نتوانستند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا فعالسازی مکانیسم ماشه میتواند باعث انسداد اقتصادی در کشور شود، تأکید کرد: اتفاقاتی که در بازار ما به ویژه در بازار ارز میافتد، صرفاً اثر روانی دارد و این مسئله ناشی از سوءمدیریت است، نه واقعیت اقتصادی ناشی از مکانیسم ماشه.
وی در ادامه، اظهار کرد: اقدام تروئیکای اروپایی در فعالسازی مکانیسم ماشه، نه تنها سودی برای آنها ندارد، بلکه منافعشان را نیز تهدید میکند. اروپاییها باید بدانند که از اسنپبک هیچ نفعی نمیبرند و فقط آمریکا از این اقدام منفعت میبرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره پاسخهای احتمالی ایران به فعالسازی مکانیسم ماشه، گفت: ما باید واکنشهای متفاوتی در دستورکار قرار دهیم تا کشورهای غربی متوجه اشتباه خود شوند. پیشنهادهای متنوعی در حال بررسی در نهادهای ذیربط کشور از جمله مجلس شورای اسلامی است که پس از جمعبندی نهایی، به آنها عمل خواهیم کرد.
