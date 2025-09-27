عباس مقتدایی در گفتگو با خبرنگار مهر و در واکنش به فعال شدن مکانیسم ماشه، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران کشوری بزرگ با توانمندیهای چندبعدی است و بیش از آنکه به بیرون اتکا داشته باشد، بر ظرفیتهای درونی خود متکی است و با تکیه بر توان داخلی، با تحریمها مقابله میکند.
وی ادامه داد: ما بهواسطه برخورداری از توانمندیهای علمی، فنی و نرمافزاری داخلی، قادر هستیم بهطور شایسته از منافع ملی خود دفاع کنیم؛ همانطور که در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز نشان دادیم در برابر یک جنگ چندبعدی، توان مقابله و ایستادگی لازم را داریم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران پیش از اتخاذ هر تصمیمی، بر اساس واقعیتها و خردورزی عمل میکند و از برخوردهای احساسی پرهیز میکند. با این حال، صبر راهبردی ایران به معنای تسلیم شدن در برابر بیگانگان نیست. ما به روشنی و در عمل به قدرتهای متخاصم و بیگانگان نشان دادهایم که کشوری مقتدر و متکی به ملت ایران هستیم، نه وابسته به قدرتهای بزرگ.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر مردمی بودن نظام جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: ساختار جمهوری اسلامی بر پایه انتخابات و رأی مردم بنا شده است، نه بر اساس نفوذ یا اعمال قدرت کشورهای بیگانه. بنابراین، کشورهای اروپایی که امروز در ضعیفترین موقعیت تاریخی خود قرار دارند و حتی از حلوفصل مسائل داخلی اروپا نظیر بحران اوکراین ناتوان هستند، نباید بیش از این پنجه در پنجه ایرانیان بیفکنند.
مقتدایی افزود: طرف غربی باید به این نکته توجه کند که ما در صورتی که امنیت ملت ایران تأمین شود، اجازه میدهیم سایرین نیز از امنیت منطقه بهرهمند شوند. آینده اروپا و حضورش در آسیا، وابسته به نوع رفتار کنونیاش با جمهوری اسلامی ایران است. اروپا باید بداند که دوران سلطهگری و فشارهای مبتنی بر برتریطلبی گذشته است و آنان تضعیف شدهاند و اکنون با قدرتی نوظهور و چندبعدی همچون ایران مواجه است که باید با آن تعامل شایستهای داشته باشند.
وی با بیان اینکه فعالسازی مکانیسم ماشه بیشتر جنبه روانی دارد، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران علی رغم اینکه تحریمهای زیادی را تجربه کرده، اما مقتدرانه به حرکت خود ادامه داده است؛ بر این اساس، از این به بعد هم همین گونه خواهد بود و تحریمها را پشت سر خواهیم گذاشت.
